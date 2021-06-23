مؤتمر برلين2 .. أمريكا: نسعى للتعاون مع حلفائنا لتعزيز الاستقرار في ليبيا

توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى ألمانيا، للمشاركة في مؤتمر "برلين 2" بشأن الأوضاع في ليبيا وإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، متعهدا بالعمل مع الحلفاء لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وقال الوزير الأمريكي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "أبدا أزيارة رسمية إلى المانيا وفرنسا ثم إيطاليا".

Wheels up for my visit as Secretary to Germany, France, and Italy. First stop, Berlin, where I’ll be engaging with our partners to further peace and stability through the Berlin II dialogue. Looking forward to a productive trip! pic.twitter.com/LIOfvsJEQs — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 23, 2021

وأضاف بلينكن "المحطة الأولى هي برلين، حيث سأعمل مع شركائنا لتعزيز السلام والاستقرار من خلال مؤتمر برلين 2 .. نتطلع إلى رحلة مثمرة".

وتلتقي الدول الرئيسية المعنية بالأزمة الليبية، اليوم الأربعاء، في برلين من جديد، في إطار مؤتمر يهدف إلى ضمان إجراء انتخابات في ليبيا نهاية العام الجاري، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أعلنت طرح مبادرة "استقرار ليبيا"، التي ستقدم خلال مؤتمر برلين 2، وتتضمن رؤية محلية وأجندة زمنية للمصالحة والانتخابات.

وذكرت المنقوش، في كلمة نشرتها وزارة الخارجية الليبية "عملنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبوصفنا سلطة تنفيذية موحدة على إعداد مبادرة وطنية ليبية أسميناها مبادرة استقرار ليبيا".

وأضافت المنقوش "سيتم طرح تلك المبادرة خلال مؤتمر برلين 2، الذي دعت له الحكومة الألمانية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتشارك فيه الدول المعنية التي حضرت النسخة الأولى من المؤتمر عام 2020".