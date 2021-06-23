أرسنال يدرس إمكانية التعاقد مع رياض محرز

بعد الفشل في تحقيق جميع أهدافهم هذا الموسم ، يرغب نادي آرسنال بقيادة المدير الفني مايكل أرتيتا في بناء فريق ينافس على البطولات وخاصة تعزيز خط الهجوم مع رحيل لاكازيت ونابي كيتيا الذي بات قريبا من مغادرة الجانرز.

ووفقًا لـ Eurosport ، يدرس آرسنال حاليًا إمكانية التعاقد مع رياض محرز وزميله رحيم سترلينج لاعبا مانشيستر سيتي ، كون هذان هما اللاعبان الذي طالب أرتيتا إدارة المدفعجية بضمهم.

وعلى الرغم من علاقته الوثيقة مع بيب جوارديولا ، لا يزال مدرب أرسنال الشاب ينتظر التأكيد ، وفقًا للمصادر داخل بطل الدوري الانجليزي برغبة اللاعبين فى مغادرة السيتي ، وما إذا كان رياض محرز وستيرلنج مدرجين بالفعل في قائمة الانتقالات.

وحتى الآن ، لا يوجد صوت رسمي في مانشستر سيتي ، الذي يركز مجهوده على ضم هاري كين، ويعتبر الدولي الإنجليزي خليفة المهاجم الأرجنتيني أجويرو ، الذي غادر إلى برشلونة هذا الصيف.

ومع ذلك ، لم يتحدث أحد حتى الآن عما إذا كان النادي ملزمًا ببيع محرز وستيرلنج من أجل دفع تكاليف انتقال كين. لكن كما يقولون ، لا يوجد دخان بدون نار.

و بعد الخسارة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا (1-0) ، تم ظهور شائعة تفيد بتلقي محرز عرضا للانتقال لنادي برشلونة وذلك الأسبوع الماضي من قبل قناة تلفزيونية إسبانية

وكشفت القناة أن جوارديولا لم يتضمن أسماء اللاعبين المذكورين بين محرز والرئيس جواو لابورتا ، عندما التقيا في بطولة جولف في كاتالونيا.

وكان بيب جوارديولا قد اقترح بالفعل بعض الأسماء ، بما في ذلك برناردو سيلفا على رئيسه السابق ، لكن اسم رياض محرز لم يذكر أبدًا ، وهو ما يكذب هذه الإشاعة.

انتقال مستحيل لكن ...

إن رؤية رياض محرز يغادر مانشستر سيتي هذا الصيف أمر مستحيل لعدة أسباب.

أولاً ، قال قائد منتخب الجزائر ، قبل أيام قليلة من نهائي دوري أبطال أوروبا ، إنه يود إنهاء مسيرته في إنجلترا. وأصر "على أي حال ، أنا لا أفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي الآن". علاوة على ذلك ، كونه لاعبًا طموحًا ، لا يمكن أن يترك محرز ناديًا سيلعب في دوري أبطال أوروبا لينضم إلى أرسنال ، الذي لم يتأهل لأي مسابقة أوروبية بعد إنهاء السنة المالية 2020/2021 في المركز الثامن في ترتيب الدوري الممتاز.

و بالإضافة إلى ذلك ، لن يتمكن رياض محرز ، الذي يتقاضى 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (141 ألف يورو) ، من الاستفادة من هذا الراتب في أرسنال ، الذي لن يكون على استعداد لدفع ثمن باهظ للاعب يبلغ من العمر 30 عاما.

وأخيرًا ، هل سيوافق على العمل تحت قيادة أرتيتا؟ الذي كان مساعدًا في سيتي لجورديولا وكان أرتيتا ،يحرض جوارديولا ، إلى خروج اللاعب الجزائري الدولي من قوائم المباريات.

قصة كشفت عنها وسائل إعلام محلية في مانشستر بعد رحيل أرتيتا. لكن ، علنًا ، لم يتحدث رياض محرز عن هذا النزاع أبدًا.