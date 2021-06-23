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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 23 يونيو بمحافظات مصر

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 23 يونيو 2021، 13 ذو القعدة 1442 هجرية.

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء

مواعيد الصلاة في القاهرة

أذان الفجْر 3:08 ص

الشروق 4:53  ص

أذان الظُّهْر 11:57 ص

أذان العَصر 3:32 م

أذان المَغرب 7:00 م

أذان العِشاء 8:33 م
 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان  الفجْر 3:07 ص
الشروق 4:56 ص
أذان الظُّهْر 12:02 م
أذان العَصر 3:40 م
أذان المَغرب 7:07 م
أذان العِشاء 8:43 م

مواقيت الصلاة في السويس

أذان الفجْر 3:03 ص
الشروق 4:49 ص
أذان الظُّهْر 11:52 ص
أذان العَصر 3:27 م
أذان المَغرب 6:54 م
أذان العِشاء 8:27 م

مواقيت الصلاة في أسيوط
أذان الفجْر 3:20 ص
الشروق 5:00 ص
أذان الظُّهْر 11:57 ص
أذان العَصر 3:25 م
أذان المَغرب 6:54 م
أذان العِشاء 8:22 م

مواقيت الصلاة في الأقصر
أذان الفجْر 3:20 ص
الشروق 5:00 ص
أذان الظُّهْر 11:57 ص
أذان العَصر 3:25 م
أذان المَغرب 6:54 م
أذان العِشاء 8:22 م 

مواقيت الصلاة في العريش
أذان الفجْر 2:53 ص
الشروق 4:40 ص
أذان الظُّهْر 11:46 ص
أذان العَصر 3:25 م
أذان المَغرب 6:53 م
أذان العِشاء 8:27 م 

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد
أذان الفجْر 3:29 ص
الشروق 5:07 ص
أذان الظُّهْر 12:00 ص
أذان العَصر 3:23 م
أذان المَغرب 6:52 م
أذان العِشاء 8:18 م 

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر
أذان الفجْر 3:16 ص
الشروق 04:58 ص
أذان الظُّهْر 11:58 ص
أذان العَصر 3:30 م
أذان المَغرب 6:58 م
أذان العِشاء 8:28 م

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