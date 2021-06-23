أستاذ علم فيروسات: كل دولة لها خصائصها في التعامل مع كورونا وانتشاره

قال الدكتور فينسنت إيمري، أستاذ علم الفيروسات، ورئيس فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية بمصر، إن كل دولة لها خصائصها الخاصة في التعامل مع كورونا وانتشاره، فعلى سبيل المثال الأرقام تنخفض في انجلترا وكذلك بعض دول أوروبا ومصر.

وأضاف "إيمري" ، أن هناك سلالة جديدة ظهرت في الهند ، مشيرا إلى أن الأعداد مرتفعة في باقي الدول ومع زيادة الأعداد التي تلقت اللقاح من المتوقع أن تنخفض الأعداد المصابة عامة وأن تتم السيطرة على الفيروس لكن متوقع استمراره لفترة.



وتعد مؤسسة جلوبال الأكاديمية، أول مؤسسة مستضيفة لجامعة هارتفوردشير في مصر، والتي فتحت باب القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة في يوليو 2019، وذلك للالتحاق بإحدى كليات هارتفوردشير في سبتمبر من العام نفسه بالعاصمة الإدارية الجديدة.