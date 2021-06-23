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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يعرضك للمحاكمة.. خبير أمن معلومات يحذر من فعل خطير على مواقع التواصل

صدى البلد

قال المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، إن كل مواطن عليه أن يتابع قانون الإنترنت، موضحًا أن هناك بعض الأشياء قد يرتكبها المواطن ويتعرض للعقاب.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن المواطن الذى يقوم بنشر معلومة صحيحة ومصدر المعلومة لا يريد نشرها من الممكن أن تعرض الناشر للعقاب.

 

ولفت إلى أنه يطالب المواطنين بالبحث عن أى تطبيق قبل الدخول عليه، وأكد أن الأب هو المسئول عن تصرفات الأطفال ولذلك ننصح المواطنين بالبحث وراء الأطفال.

وأشار إلى أن المواطن الذى لا يعلم البحث على الإنترنت عن البرامج عليه أن يذهب لـ أقرب متخصص فى مجال الإنترنت، للاستعانة به.

 

وفى نفس السياق قال خبير الأمن المعلوماتي، إياد بركات، إن الحكومة الأسترالية منذ فترة كبيرة تحاول إقناع جوجل وفيسبوك باحتواء الأزمة، حيث إن فيسبوك أوقف جميع المحتوى الإخبارى الأسترالي على فيسبوك لمدة أسبوع حتى اللحظات الأخيرة فقبل يومين تراجع فيسبوك عن هذا القرار وقدم عرضا للمواقع الاخبارية بدفع أموال مقابل نشر الأخبار.


وأضاف خبير الأمن المعلوماتى، أن دور فيسبوك وجوجل كان سلبيا على تلك الأخبار، والاتفاق الأسترالى لم يأت من فراغ فهناك حملة منذ أكثر من سنتين وأكثر من أجل الحصول على اتفاقيات مشابهة.

وتابع أن الخطة التى تكون أكثر ايجابية على الاتحاد الأوروبى من وضع قوانين واتفاقيات حقيقة بين تلك الشبكات، منوهًا بأن نموذج جوجل يختلف فى التعامل مع المحتوى الاخبارى عن تعامل الفيسبوك.


وأوضح أن ما يرتكبه فيسبوك يعد جريمة فى حق الصحافة والإعلام، لأنه كان يعرض المحتوى الإخبارى مما أدى إلى نشر الأخبار المزيفة الكثيرة، ولكنه يغير من خوارزميته بشكل كبير مؤخرا من خلال تقليله ظهور الصفحات الاخبارية المختلفة والمجهولة ويتصرف بشكل احتكارى ضد كثير من القطاعات.
 

قانون الانترنت الانترنت جوجل فيسبوك صالة التحرير

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