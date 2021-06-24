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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

الفنانة دلال عبد
الفنانة دلال عبد العزيز

يتابع محبو الفنانة دلال عبد العزيز، تفاصيل حالتها الصحية بصورة يومية للاطمئنان عليها والتأكد من مرورها من أزمتها التي اقتربت من شهرين بسلام، بعد إصابتها بفيروس كورونا، ومعاناتها من إصابة في الرئتين بسبب مضاعفات المرض.

شرط خروج دلال عبد العزيز من المستشفى

مازالت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز غير مستقرة لكنها في تحسن، كشفت الفنانة نهال عنبر عن تطورات وضعها داخل المستشفى. 

وقالت نهال عنبر، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز مستقرة في الوقت الحالي، وفي تحسن تدريجي.

وأوضحت نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الشرط الوحيد الذي يحدد قرار خروج دلال عبد العزيز من المستشفى هو قدرتها على التخلى عن الأكسجين الصناعي والتنفس بمفردها بصورة طبيعية. 

وأشارت نهال عنبر إلى أنه لا يوجد موعد محدد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى، لكنهم يأملون في أن تتحسن بصورة أكبر قريبا. 

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أخبار الفن.. تطورات حالة دلال عبدالعزيز.. كواليس أحمد كمال في "كيرة والجن"

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استمرار الأكسجين الصناعي.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز 

وكشف الفنان الشاب عمرو وهبة عن تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة دلال عبد العزيز، حيث أكد فى تعليق لسؤال المطرب الشاب على الألفي عن تطورات حالتها الصحية منذ أيام.

وعلق عمرو وهبة على حالة الفنانة دلال عبد العزيز قائلاً: “صباح الفل يا علوة مش بحب أتكلم باسم أسرتهم وأقول أخبار بس من خلال اتصالى بيهم للأسف لسه الوضع غير مستقر”. 

ويحرض الفنان عمرو وهبة على مشاركة صور جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تجمعه بالفنانة دلال عبد العزيز، والدعاء لها.

وتواصل الفنانة إيمي سمير غانم مشاركة صور لوالدتها، ووالدها الراحل الفنان سمير غانم والدعاء لهما.

كان آخر ظهور للفنانة دلال عبد العزيز أثناء مشاركتها في مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وكان دورها من العلامات البارزة به.

عرض لها أيضا عبر منصة شاهد فيلم أعز الولد، وهو عمل كوميدي قامت فيه بدور أم وجدة يتعرض حفيدها للخطف وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول علاقة الأجداد بأحفادهم وتدخلهم في حياتهم. 

دلال عبد العزيز الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز سمير غانم إيمي سمير غانم عمرو وهبة

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