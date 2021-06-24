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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة الطقس اليوم الخميس 24/6/2021 .. فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم الخميس 24/6/2021 فى مصر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الخميس، استمرار ارتفاع في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس ، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية  وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى  35 

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 35 

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 33 

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 30 

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 20 العظمى 29

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 21 والعظمى 29 

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 20 والعظمى 34 

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 العظمى 31 

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 35 

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 35 

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 35 

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 31 

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 36 

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 16 العظمى 34

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 26 والعظمى 37 

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 17 والعظمى 31 

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 24 والعظمى 34 

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38 

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 27 والعظمى 38 

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 37

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