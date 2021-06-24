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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس غانا يؤكد ضرورة مواجهة أفريقيا للتحديات التي يفرضها فيروس كورونا

صدى البلد

 أكد رئيس غانا نانا أكوفو أدو ضرورة مواجهة افريقيا للتحديات التي يفرضها فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ مضيفا أنه يتوجب على دول أفريقيا إقامة علاقات أقوى والتحرك بشجاعة لمواجهة تحديات فيروس كورونا .
وشدد أدو، خلال افتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية في اكرا، على ضرورة تطوير القارة الافريقية لمناهج جديدة تهدف إلى دعم تنمية اقتصادية مستدامة للتعافي من آثار الجائحة.
وأشار أدو -وفقا لوكالة أنباء غانا- إلى أن أفريقيا ليس بإمكانها أن تتجاهل التحدي الكبير الذي تواجهه نتيجة للجائحة، التي حصدت أرواح ما يقرب من 130 الف شخص ودفعت اقتصاديات أفريقيا نحو الانكماش .
وأكد الرئيس الغاني الحاجة إلى إحياء روابط التضامن بين البنك الأفريقي للتنمية والمنظمات والمؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وإظهار التزام موحد في إتجاه إعادة البناء في القارة.
وتعقد اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية في اكرا على مدار ثلاثة ايام تحت عنوان "بناء اقتصاديات مرنة في أفريقيا ما بعد كوفيد 19"، وستتيح هذه الاجتماعات منصة لمجلس محافظي البنك لمناقشة الجائحة والاجراءات المتخذة لاعادة بناء الاقتصاديات الافريقية.
 

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