هاني الناظر يكشف حقيقة تسبب مزيلات العرق في مرض سرطان الثدي

كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، حقيقة ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن أن استخدام مزيل العرق يسبب سرطان الثدي للسيدات، مؤكدا أن هذا الكلام تخريف علمي.

وأوضح "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه من الضروري شرب كميات كبيرة من المياه للحفاظ على صحة الجسم، معلقا: "المياه سر الحياة"، حيث أن المياه هامة للسمع والبصر والكلي والكبد وتمنع الجلطات، وتساعد على زيادة الخصوبة، وتقوي العظام.

وأشار أستاذ الأمراض الجلدية، إلي أنه يجب تناول ما لا يقل عن 3 لتر مياه يوميا، منوها بأن المياه تحمي من الكثير من الأمراض، وتعطي نضارة للوجه.

تصريحات سابقة

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إن البعض يمارس عادة خاطئة وهى ارتداء الصنادل أو الأحذية أثناء التواجد على الشواطئ، داعيًا إلى ترك القدم عاري تماما فى الرمال للتخلص من خلايا الجلد الميتة والفطريات.



وأضاف "استشاري الأمراض الجلدية"، ، "تعود البعض أثناء الجلوس على شاطئ البحر ارتداء صنادل أو أحذية أو غيرها بهدف حماية القدم والأصابع من وصول الرمال لها، والحقيقة هذه عادة خاطئة تماما وعلى العكس انصح بترك القدم عاريا فى الرمال مع العمل على حكه وحك باطن القدم وبين الأصابع بالرمال فهذا يساعد على تخلص الجلد من الخلايا الميتة ومن الفطريات التى تصيب القدم والأصابع، ويجعل جلد القدم أكثر نضارة و أملس خالي من القشور".



وأشار "الناظر"، إلى أن وضع القدم داخل الرمال قد تكون وسيلة علاجية للتخلص من الفطريات والجلد الميت، مضيفا أنه يجب على كل شخص يذهب للجلوس على الشاطئ أن يحمل زجاجة من المياه، وحتى أنه يجب أن يكون حريص على شرب أولاده كمية كبيرة من المياه أثناء جلوسهم على الشاطئ.

وأكد استشاري الأمراض الجلدية، أن المياه تعتبر حياة لجميع أعضاء جسم الإنسان، وذلك لأن العرق يساعد الجسم على التخلص من الأملاح، وحتى أنه أثناء تبخر هذا العرق من الجسم يقوم بسحب الحرارة من الجلد، ومن هنا يتم انخفاض درجة حرارة الجلد، ويشعر الإنسان برطوبة في الجسم.

و يعتبر فصل الصيف من أكثر الفصول القريبة لدى قلوب الكثير، لقيامهم والاستمتاع بالإجازة فى المصايف والشواطئ المختلفة، مؤكدا أنه يجب وضع زيت اللوز الحلو على الجسم والشعر قبل النزول لحمامات السباحة وشواطئ البحر خاصة أنه يعمل على وقاية الشعر من التلف ، ولابد من تغطية الشعر ب القبعات لحمايته من أشعة الشمس والتى من الممكن ان تغير لونه أو تسبب التقصف.

ونصح بالاستحمام بالماء البارد خلال فترة الصيف الحالية لدوره فى ترطيب الجلد والابتعاد عن استعمال الماء الساخن والذى نحتاجه فقط فى فصل الشتاء والتى تساعد على توسيع الشعيرات الدموية وسخونية الجلد واستعمال صابونة الجلسرين.