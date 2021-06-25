عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: عقار جديد للزهايمر يقلل من الرواسب دون منع للتدهور المعرفي

مدى فاعلية عقار مرض
مدى فاعلية عقار مرض الزهايمر على الذاكرة

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن عقار الزهايمر الجديد من قبل باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، إلى أن هناك عقارًا تجريبيًا لمرض الزهايمر كان له نتائج مختلطة؛ حيث قلل من المؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر دون التأثير بشكل كبير على التدهور المعرفي لهم.

 

مدى فاعلية عقار الزهايمر الجديد على الذاكرة



وأوضح الباحثون المشرفون على الدراسة، أن التجارب السريرية التي أجريت على المرضى الذين حصلوا على دواءً يسمى gantenerumab ظهر لديهم نتائج افضل في الذاكرة او النسيان.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن هناك انخفاضًا في اللويحات التي تخنق الخلايا العصبية في الدماغ بالإضافة إلى الحد من التنكس العصبي أو الزهايمر ، ولكن لم يكن المرضى أقل عرضة للإصابة بهفوات في الذاكرة أو النسيان.

 

مفاجأة .. تعرف على تفاصيل أول عقار لعلاج الزهايمر

لقاح الحماية من الزهايمر .. علاج دوائي جديد يوقف تطوره



وتأتي النتائج كدواء منفصل ، aducanumab ، حصل على الموافقة على استخدامه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على الرغم من الانتقادات حول ما إذا كان فعالًا أم لا، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتقوم وحدة تجارب شبكة الزهايمر الموروثة (DIAN-TU) بتقييم تأثيرات اثنين من الأدوية التجريبية - gantenerumab التي تصنعها شركة Roche والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة Genentech، وsolanezumab من إنتاج Eli Lilly and Co - في الأشخاص الذين يعانون من مرض نادر وراثي الشكل المبكر لمرض الزهايمر ويُعرف باسم مرض الزهايمر الوراثي السائد (DIAD) أو مرض الزهايمر السائد.

 

مدى فاعلية عقار مرض الزهايمر على الذاكرة


وتابع الباحثون، أنه يولد الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر الوراثي بطفرة تسبب مرض الزهايمر، يعانون من انخفاض في مهارات الذاكرة والتفكير بدءًا من الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر؛ حيث يقدر أن مرض الزهايمر الوراثي يمثل أقل من واحد في المئة من الحالات.

وأفد الباحثون، انه في الدراسة ، تلقى 144 شخصًا مصابًا بـ DIAD إما gantenerumab أو solanezumab ، أو دواء وهمي لمدة تصل إلى سبع سنوات، حيث وجدوا أنه لم يمنع أي من الدواءين أو يبطئ التدهور المعرفي لدى الأشخاص الذين يكاد يكون من المؤكد إصابتهم بمرض الزهايمر بسبب الطفرات الجينية.

ولم يتمكن الباحثون من تحديد التأثيرات على التفكير والذاكرة لدى المشاركين الذين دخلوا الدراسة دون أعراض ، لأنهم أظهروا انخفاضًا طفيفًا أو معدومًا في الوظيفة الإدراكية.

وعلى الرغم من العرض المحدود في منع التدهور المعرفي ، لا يزال الباحثون يأملون في إمكانية استخدام الدواء لمكافحة مرض الزهيامر، فقد علق الباحث الرئيسي الدكتور راندال جي بيتمان  أستاذ علم الأعصاب المميز في جامعة واشنطن، ان Gantenerumab كان له تأثير كبير على المؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر.

وتابع بيتمان، انه تشير قدرة الدواء على تحويل المؤشرات الحيوية المتعددة لمرض الزهايمر إلى المستوى الطبيعي، مما يؤثر بشكل إيجابي على عملية المرض، وكان التأثير قوياً بما يكفي لدرجة أننا أطلقنا تمديدًا مفتوحًا للتجربة حتى تتيح للمشاركين فرصة البقاء على الدواء بينما نواصل دراسته.

وقال بيتمان، أنه على الرغم من أن التجربة تركز على الأشخاص الذين يعانون من طفرات نادرة ، فإن الأدوية الناجحة في هذه الفئة من السكان ستكون مرشحة واعدة لمنع أو علاج أشكال مرض الزهايمر التي تحدث بشكل أكثر شيوعًا لدى كبار السن.

ويستمر البحث عن علاج واعد لمرض الزهايمر ، على الرغم من أن الأشخاص في مجتمع الزهايمر تلقوا أخبارًا رائعة مؤخرًا مع aducanumab الذي وافقت عليه إدارة الأغذية والعقاقير - والذي سيتم بيعه تحت اسم Aduhelm - للاستخدام.  

ويهدف الدواء ، الذي طورته شركة Biogen ، إلى إزالة الرواسب اللاصقة من بروتين يسمى أميلويد بيتا من أدمغة المرضى في مراحل مبكرة من مرض الزهايمر؛ حيث كشفت البيانات  أن aducanumab يمكن أن يقلل من التدهور المعرفي بنسبة 22 في المائة ، على الرغم من أن العديد من الخبراء يشكون في صحة الادعاء. 

الزهايمر الذاكرة التدهور المعرفي الخلايا العصبية عقار الزهايمر الجديد

موضوعات متعلقة

بعد الموافقة عليه.. اكتشاف دواء جديد لمرض الزهايمر

جراح مخ وأعصاب يعلق على إقرار أول علاج لـ ألزهايمر

يحميك من الزهايمر.. احرص على تناول هذا المشروب السحري يوميا

دراسة جديدة: ممارسة اليوجا تحميك من الزهايمر

ترشيحاتنا

استشاري أوبئة يكشف الوسيلة الوحيدة للقضاء على سلالات كورونا.. فيديو

دراسة: عقار جديد للزهايمر يقلل من الرواسب دون منع للتدهور المعرفي

ميزة جديدة لوسائل أمان ستروين C اليزيه موديل2021.. تفاصيل

حكم النوم بدون ذكر الله تعالى

تكنو تعلن عن هاتف Phantom X بقدرات تصوير ممتازة

المفتي: الآخذ من ابن تيمية دون النظر للسياق الزمني يريد تحقيق مصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من بايدن على الحكم الصادر ضد قاتل جورج فلويد

ليفربول يضحي بـ محمد صلاح من أجل التعاقد مع مبابي

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

شمال شرق العريش.. معهد الفلك يرصد هزة أرضية تضرب تركيا

أخيرا لقيت التوازن.. حلا شيحة بـ الحجاب: حالي اتغير واتجوزت الحمد لله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ