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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والد زيزو: اتفقنا على شرط جزائي في العقد.. ومن الممكن أن يرحل

صدى البلد

وجه مصطفى سيد والد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، عقب التجديد لنجله لمدة ثلاثة مواسم.

وقال والد "زيزو" في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس 2" :"عدم وجود مجلس إدارة بشكل منتخب جعلنا نجدد ثلاثة مواسم، لكن في الفترة المقبلة هل هذا المجلس سيستمر؟".

وتابع :"كان تفكيرنا استقرار النادي في النواحي الفنية وأيضًا إذا وجد زيزو الاستقرار سيمدد حتى الاعتزال، إذا كان هناك مجلس منتخب كنّا سنجدد خمس سنوات وليست أربعة".

وحول وضع شرط جزائي في عقد "زيزو" أوضح :"اتفقنا على شرط جزائي في العقد يحمي النادي وأيضًا إذا تلقى اللاعب عرضًا احترافيًا ويسمح له بدفع الشرط الجزائي من الممكن أن يرحل، أيضًا الشرط الجزائي سيتم تفعيله للأندية خارج مصر".

واحتفل نادي الزمالك  بتجديد عقد احمد سيد زيزو نجم الفريق لمدة ٣ مواسم جديدة .

ونشر الحساب الرسمي ل الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو لـ زيزو. 

وعلقت :" الجميع كان يتحدث عن وجهة زيزو المقبلة، لكن... أحمد السيد زيزو يمدد تعاقده مع نادي الزمالك لثلاث مواسم قادمة. "

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