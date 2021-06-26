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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمباراة إياب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وتأهل الأهلي إلى دور نصف نهائي بعد الفوز على صن دوانز بثلاثة أهداف مقابل هدف مجموع اللقائين.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام الترجي على استاد "السلام وي" في القاهرة، مساء السبت، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي
قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E

تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E

تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E

تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

تردد قناة Sport Klub الصربية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

Eutelsat 16°E – 11678 H 30000

Eutelsat 16°E – 11595 H 30000

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