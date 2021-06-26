المكسيك.. مقتل 35 شخصا في حرب عصابات المخدرات

أفادت وسائل إعلام مكسيكية نقلا عن مصادر حكومية بأن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا في اشتباكات بين عصابات المخدرات في ولاية زاكاتيكاس بوسط البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات بين مسلحي عصابات المخدرات "خاليسكو الجيل الجديد" و"سينالوا" وقعت في مدينة سان خوان كابيسترانو، واستمرت منذ عصر الخميس حتى صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وعثر عناصر الجيش والنيابة العامة المكسيكية في موقع الاشتباكات على 35 جثة وسيارتي "بيك اب" محروقتين.

يذكر أن "سينالوا" و"خاليسكو الجيل الجديد" من بين أكبر وأخطر عصابات المخدرات في العالم في الوقت الحالي.

وانشقت عصابة "خاليسكو الجيل الجديد" عن "سينالوا" في عام 2011 تقريبا. وزعيمها نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتيس الملقب "إل مينتشو" على رأس قائمة المطلوبين لهيئة محاربة المخدرات الأمريكية (DEA)، حيث تعرض مكافأة 10 ملايين دولار مقابل المعلومات التي ستؤدي إلى القبض عليه.

والاثنين الماضي، دعا رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الاثنين، إلى إجراء تحقيق فيدرالي في موجة العنف المميت بالأسلحة النارية في مدينة رينوسا الحدودية في نهاية الأسبوع ، واصفا الضحايا بأنهم “أبرياء”.

وقال لوبيز أوبرادور ، متحدثا في مؤتمر صحفي دوري، إنه سيوجه مكتب المدعي العام للتحقيق في سلسلة عمليات إطلاق النار التي أودت بحياة أكثر من عشرة أشخاص.

وقال لوبيز أوبرادور: كل شيء يشير إلى أنها لم تكن مواجهة ، لكنها كانت أوامر بإطلاق النار على أشخاص كان من المخطط مواجهتهم، إنه هجوم جبان أودى بحياة الأبرياء.

وقالت قوات أمن الدولة المكسيكية، التي تضم الشرطة والجيش، إن مسلحين أطلقوا النار من سيارات خلال هجمات متعددة في عدة أحياء في رينوسا يوم السبت

وقال لوبيز أوبرادور إن 14 شخصا كانوا من بين الضحايا، رغم أن قوات أمن الدولة قالت في وقت لاحق يوم الاثنين إن 15 مدنيا قتلوا بينهم شخص توفي في المستشفى.

وقُتل أربعة أشخاص آخرين يُعتقد أنهم من جماعة إجرامية في اشتباكات مع الشرطة.

وقالت القوات الأمنية في بيان إن حوادث إطلاق النار المتعددة والتي وقعت يوم السبت ارتكبها “أفراد كانوا على متن عدة سيارات”.

وتعتبر رينوسا ، المتاخمة لولاية تكساس ، هي واحدة من أكثر مدن المكسيك عنفا وهي ساحة معركة لعصابات المخدرات القوية التي تقاتل من أجل السيطرة.

