الأرصاد تحذر: الطقس غدا شديد الحرارة وسواحل البلاد تسجل أعلى نسبة رطوبة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، خلال الطقس غدا الأحد، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق مختلفة بالبلاد، بالإضافة تأثر الطقس بارتفاع نسب الرطوبة في الجو، والتي تكون في أعلى معدلاتها على مناطق السواحل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، نهارا يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

ظواهر جوية

ويكون الطقس غدا، ليلا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، فهي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون على فترات متقطعة.

الحرارة والرطوبة

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 23، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى و26 للصغرى، شمال الصعيد 39 للعظمى و 23 للصغرى، جنوب الصعيد 42 للعظمى و25 للصغرى.

وتكون نسب الرطوبة المؤثرة في الطقس غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى و30 للصغرى، شمال الصعيد 30 للعظمى و 25 للصغرى، جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغرى.