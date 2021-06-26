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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشيد بمساهمة ميدور في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية ووزير البترول في شركة ميدور

أشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحجم التطورات الكبيرة التي تمت بشركة ميدور والتوسعات التي تشهدها الشركة لزيادة الطاقة الانتاجي.

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اجتماع محافظ الإسكندرية مع وزير البترول:

جاء ذلك على هامش تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، أعمال التطوير والتوسعات التي تمت بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، بحضور السيد جمال كراعيش رئيس مجلس إدارة شركة ميدور. 

وأوضح أن الجولة التفقدية اليوم شملت تفقد أعمال التشغيل المنتظمة لمعمل ميدور والذي يساهم في تغذية أكثر من 20% من احتياجات السوق المحلي، وكذلك تفقد أعمال توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية لتظل شركة ميدور مواكبة لأعلى المواصفات القياسية العالمية وتساهم في وضع استراتيجية قطاع البترول المصري لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات.

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات البترولية القومية التى ينفذها قطاع البترول.

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