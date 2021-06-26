السودان: الملء الأحادي لـ سد النهضة تهديد لأمننا

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المهندس خالد عمر يوسف، خلال مؤتمر صحفي، أن ملء إثيوبيا خزان سد النهضة بشكل أحادي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار السودان.

ومن جانبه، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن إثيوبيا تواصل تصريحاتها المستفزة بشأن سد النهضة، لكن الدولة المصرية تدرك حقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنها.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن ادعاءات إثيوبيا بأن دولتي المصب تعملان على تدويل قضية سد النهضة خارج إطار الاتحاد الإفريقي؛ هي محاولة من الجانب الإثيوبي للتهرب والتنصل مع أي آليات دولية من شأنها المساهمة في حل قضية سد النهضة.

وأشار وزير الخارجية، إلي أن مصر تقدمت اليوم بخطاب لمجلس الأمن دعمًا لطلب السودان لعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة والوصول لقرار أممي يضمن حلول سلمية لحقوق دولتي المصب.

وأردف وزير الخارجية:" مصر لديها القدرة والإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري ومصالحه المائية، لافتا إلي أنه “في حالة وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها”.

وقالت مصادر مطلعة، إن اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي - الذي عُقد في ٢٤ يونيو الجاري عبر الفيديو كونفرانس - لم يناقش، ضمن أعماله، تفاصيل موضوع ملف سد النهضة وإنما اقتصر الأمر فقط على إحاطة مقتضبة من جانب الرئيس فيليكس تشسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي حول ما آلت اليه مفاوضات سد النهضة.

كما أفادت المصادر بأن السودان قد قاطع الاجتماع لعدم اقتناعه بجدوى مثل ذلك الاجتماع في الوقت الذي اقتربت فيه إثيوبيا من تنفيذ ما أعلنته من ملء ثان لخزان سد النهضة.

فيما جاءت مشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد صامتة، حيث لم يقدم أية مداخلات أو أي إسهام خلال الاجتماع حول ملف سد النهضة.

كذلك، وفقاً للمصادر، فإن الاجتماع لم يتبن أي خلاصات أو توصيات ذات صلة باستئناف التفاوض حول سد النهضة في الإطار الأفريقي.