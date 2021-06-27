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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توقيع اتفاقية بين مركز كميت للتحكيم الدولي ومؤسسة آل سحيم بالسعودية

صدى البلد

شهد مقر مركز كميت للتحكيم الدولي بالقاهرة توقيع الاتفاقية اللائحية بين مركز كميت ومكتب آل سحيم للقانون بالمملكة العربية السعودية والمتعلقة بتنظيم العلاقة بين المركز وفروعه المزمع إقامتها في الدول العربية المختارة .


قام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب المركز الرئيسي  المستشار محمد رضا شوكت نائب رئيس مجلس الأمناء ومن الجانب الفرعي للمركز المستشار محمد عبدالله آل سحيم بصفته عضو الأمانة والرئيس التنفيذي لمقر المركز بالمملكة العربية السعودية .


وحضر توقيع الاتفاقية كل من الاستاذ  الدكتور ماجد الشربيني نائب رئيس مجلس الأمناء لشئون البحوث و التدريب والدراسات والاستاذ الدكتور جمال أبو ضيف نائب رئيس مجلس الأمناء لشؤون الأمانة العامة ورئيس المكتب الفني و المستشار أشرف واصل نائب رئيس مجلس الأمناء لشؤون العضوية  والمستشار كمال خليفة المدير التنفيذي لمركز كميت، والمستشار محمد الغريبي نائب رئيس شئون العضوية والاستاذ محمد اشرف واصل مساعد المدير التنفيذي للمركز .

ويعتبر توقيع الاتفاقية انطلاقة فعلية في تحقيق طموح مركز كميت للتحكيم الدولي نحو محيطها العربي.

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