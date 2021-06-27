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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبيرة تجميل : التوت البري يساعد على توحيد لون البشرة

دينا أبو السعود،
دينا أبو السعود، خبيرة تجميل

قالت دينا أبو السعود،  خبيرة تجميل ، إن كريم بينكي يحتوي على زبدة الشيا والكاكاو ومستخلص الشاي الأخضر، الذي يعمل على تأخير شيخوخة البشرة، مؤكدة أن الكريم غير ضار للبشرة الجافة.


ولفتت إلى أن كريم بينكي يساعد على شد ترهلات الوجة ولكن بشكل بسيط، منوه إلى أن كريم بينكي يحتوي على التوت البري الذي يساعد على توحيد لون البشره مستخلص العرق سوس للتفتيح.


وأضافت “دينا أبو السعود” خلال حوارها ببرنامج سفرةوطبلية  “ ” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن كريم بينكي يعمل على تقيلل التهابات البشرة خاصة الحساسة، موضحة أن كريم بينكي يعالج التجاعيد السطحية للبشرة.

وأردفت أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما انه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، كما أنه يعمل على ترطيب الوجة والبشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.


وأوضحت أن كريم بينكي يمكن استخدامه بداية من سن المراهقة، ناصحة باستخدام كريم بينكي مع أدوية حبوب الشباب.

وأكدت أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجهة النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات.

 

يذكر أن العديد من السيدات تعانى بسبب الهالات السوداء، وخاصة مع تقدم العمر فهي تزداد، وتسبب مظهر غير صحي للوجه والشعور بعدم الرضا عن بشرتنا.            

 

وكشفًا لما قدمه موقع healthline إليكم ابرز الطرق المختلفة لعلاج الهالات السوداء...    


لتفتيح فرط التصبغ تحت العين ، قد يصف طبيب الأمراض الجلدية كريمًا لتفتيح البشرة يحتوي على حمض الأزيليك أو حمض الكوجيك أو حمض الجليكوليك أو الهيدروكينون، بعض هذه الكريمات ، في صيغ ذات نسب منخفضة من العنصر النشط ، متوفرة بدون وصفة طبية.

العلاج بالليزر

تستخدم العلاجات بالليزر الطاقة الحرارية لتبخير الخلايا التالفة، يمكن استهداف الصباغ الداكن تحت العينين، إلى جانب تفتيح لون البشرة الداكن ، قد يؤدي العلاج بالليزر إلى تكوين كولاجين جديد.

التقشير الكيميائي

قد يقترح طبيب الأمراض الجلدية تقشيرًا كيميائيًا خفيفًا لتفتيح التصبغ الداكن تحت العينين، عادة ما تشمل هذه حمض الجليكوليك أو حمض الريتينويك أو الهيدروكينون، قد يقترح طبيب الأمراض الجلدية أيضًا مقشر جيسنر ، والذي يتضمن مزيجًا من حمض الساليسيليك وحمض اللاكتيك والريسورسينول.

دينا أبو السعود كريم بينكي زبدة الشيا مستخلص العرق سوس التوت البري توحيد لون البشره

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