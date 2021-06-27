عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصحة البريطاني الجديد: الأولوية هي تجاوز كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية

وزير الصحة البريطاني الجديد: الأولوية هي تجاوز كورونا والعودة للحياة الطبيعية

صدى البلد

قال وزير الصحة البريطاني الجديد، ساجد جاويد، اليوم الأحد، إن الأولوية بالنسبة له تتمثل في تجاوز جائحة فيروس كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية، مشيدا بسلفه مات هانكوك الذي اضطر إلى الاستقالة بعد أن خالف قواعد التباعد الاجتماعي.

 

وبدأ جاويد، وزير المالية السابق، مهمته الجديدة بقائمة من المهام الملحة التي تتمثل في حالات كورونا الآخذة في الزيادة، وتحذير المستشفيات من تزايد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية، والإنهاك الذي أصاب الطواقم الطبية في معركتهم ضد المرض.

 

وقال جاويد في تصريحات لشبكة "بي.بي.سي" البريطانية: "ما زلنا في جائحة وأود أن أرى نهاية لذلك في أسرع وقت ممكن، وستكون الأولوية العاجلة بالنسبة لي أن نعود إلى طبيعتنا في أقرب وأسرع وقت ممكن".

 

وأضاف لاحقا: "بفضل الجهود الرائعة التي تبذلها طواقم هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وكذلك موظفو الرعاية الاجتماعية الذين يعملون بلا كلل كل يوم، وبرنامج التطعيم الهائل لدينا، أحرزنا تقدما هائلا في المعركة ضد هذ المرض المخيف".

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

أول رد من رئيس الوزراء البريطاني على استقالة وزير الصحة


وأعلن هانكوك، السبت، استقالته من منصبه، بعد الضغوط المتزايدة التي تعرض لها نتيجة الفضيحة الأخلاقية التي تورط فيها، والتي وثقتها صور مع مساعدته جينا كولادانجيلو.

 

وكانت صحيفة "ذي صن" البريطانية، نشرت صورا تظهر وزير الصحة البريطاني، وهو يعانق ويقبّل مساعدته جينا كولادانجيلو، في فضيحة هزت الرأي العام البريطاني.

 

وسلطت تلك الواقعة الضوء على اتهامات سبق أن طاردت هانكوك، من بينها الكذب بشأن الوضع الوبائي في بريطانيا، واستخدام المال العام في تعيين كولادانجيلو في مارس 2020، وإقراره عقودا طبية لشقيق مساعدته. كما انتُقد لمنحه جاره عقدا مربحا لاختبارات كورونا.

 

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "سافانتا كومريس"، بعد ساعات من نشر الصور المثيرة للجدل، أن 58 بالمئة من البريطانيين يعتقدون بضرورة استقالة هانكوك.

وسط ارتفاع الإصابات بسلالة كورونا الهندية.. وزير الصحة البريطاني يكشف الموقف من رفع الإغلاق

وزير الصحة البريطاني : تخفيف قيود السفر الدولية لمن حصلوا على جرعتي لقاح كورونا

وشنّت رئيسة حزب العمال أنيليس دودز، هجوما لاذعا على هانكوك قائلة: "لقد وضع القواعد. يعترف بأنه انتهكها. يجب أن يرحل. إذا لم يستقل، يجب على رئيس الوزراء إقالته".

 

من جانبها، قالت منظمة "كوفيد-19 للعائلات الثكلى من أجل العدالة"، إن دعم رئيس الوزراء بوريس جونسون لهانكوك، يشكل "صفعة" للعائلات التي فقدت أحباءها بسبب فيروس كورونا.

 

وقالت المنظمة في بيان: "في جميع أنحاء البلاد، تبذل العائلات الثكلى كل ما في وسعها لاتباع القواعد ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، لكن من الواضح أن مات هانكوك كان يعتقد أن تجنب لمس اليدين والوجه، كان إجراء احترازيا لا ينطبق عليه".

وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد فيروس كورونا كورونا هانكوك مات هانكوك جاويد بريطانيا

موضوعات متعلقة

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

بعد الفضيحة.. تعيين ساجد جاويد وزيرا للصحة في بريطانيا خلفا لهانكوك

بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ فبراير

بريطانيا تخطط لإعفاء المخالطين الحاصلين على لقاح كورونا من الحجر الصحي

ترشيحاتنا

قبلة هانكوك لمساعدته.. قرار عاجل من الحكومة البريطانية بشأن تسريب لقطات الفضيحة

وزير البترول يعتمد حركة تنقلات جديدة في القطاع.. أسماء ومناصب

لمدة 10 ساعات.. شركة القاهرة تعلن قطع المياه عن 4 مناطق بالعاصمة

وزير الصحة البريطاني الجديد: الأولوية هي تجاوز كورونا والعودة للحياة الطبيعية

هولندا ضد التشيك.. ديباي يقود هجوم الطواحين بدور الـ16 من يورو 2020

البيان الختامي لقمة بغداد: دعم مصر في أزمة السد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

الموقف النهائي لـ الأهلي من عرض العين لضم "ديانج"

شاب يعتدي بالضرب على فتاة في الشارع.. فيديو

ضحية مساعده.. تعرف على آخر كلمات مدرب سباحة النادي الأهلي قبل مقتله

رسميا.. برشلونة يعلن أول الراحلين في الميركاتو الصيفي

بعد تصديق الرئيس |5 مفاجآت يتنظرها الملايين أول يوليو المقبل

ابنة هبة قطب تعيد " خناقة المايوهات " للساحة : لازم نضغط على البنات لحد ما يقلعوا

مقتل مدرب سباحة بالنادى الأهلى على يد مساعده .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

فيديوجراف.. ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ