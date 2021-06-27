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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيل سريعة لحرق الدهون وإنقاص الوزن .. جربيها بنفسك

صدى البلد

 مشروبات سريعة تساعد على حرق الدهون  وإنقاص الوزن بسرعه بأقل مجهود إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث 

الشاي الأخضر

غنى  بخصائصه المضادة للأكسدة ، مما يجعله رائعًا لصحتك ويلعب الشاي الأخضر دورًا رئيسيًا في زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك.

يحتوي الشاي الأخضر على مكونين رئيسيين - الكاتشين ، وهو نوع من مضادات الأكسدة والكافيين. كلا هذين المكونين يعززان كمية الطاقة التي يستخدمها جسمك وبسبب الخصائص المدرة للبول الطبيعية لهذا المشروب لفقدان الوزن ، فإنه يساعد في التعامل مع احتباس السوائل عندما يتم تناوله يوميا ، فإنه يقلل من كمية الدهون في الجسم.

يجب أن تتأكد من تناول ما لا يقل عن كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر كل يوم. ضع في اعتبارك أن هذا المقدار يعتمد على معدل الأيض الطبيعي في جسمك.

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عصير الليمون الطازج


الليمون غني بفيتامين C والألياف القابلة للذوبان والمعادن الأخرى وهو يساعد فى فقدان الوزن. 

وفقًا لهذه الدراسة ، تساعد مضادات الأكسدة التي تحتوي على مادة البوليفينول الموجودة في الليمون على حرق الدهون.

 كما أن شرب عصير الليمون يزيد من معدل الأيض وحرق الدهون الخاص بك.


 مشروب خل التفاح


يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يزيد من الجينات التي تساعد في  و حرق الدهون ويساعد تناول خل التفاح فى  إدارة مستويات السكر في الدم وتحسين صحة الجلد وخفض مستويات الكوليسترول.

يجب أن يتم  تناول 1-2 ملعقة صغيرة (15-20 مل) من خل التفاح كل يوم ممزوجًا بمكونات أخرى أو ماء مع الانتباه إلى أن تناول الجرعة الزائدة من خل التفاح  تؤدى إلى تآكل المينا والغثيان والارتجاع الحمضي.


 العسل الطبيعي


العسل الطبيعي هو المشروب مثالي لحرق الدهون وهو يحتوي على مركبات  تساعد على توليد الحرارة وحرق الدهون.
طريقة تحضير مشروب العسل لحرق دهون البطن.
المكونات:
1 ملعقة كبيرة. عسل طبيعي
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
300 مل ماء
الطريقة:
سخني الماء واتركيه يبرد قليلاً.
أضف العسل إلى الماء وحركه.
يضاف عصير الليمون إلى الخليط ويقلب. يمكنك إضافة الملح الأسود حسب الرغبة.

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