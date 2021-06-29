نصائح مهمة لترطيب الجسم وتفادي ضربة الشمس الحارقة

تزداد مخاطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية ، خلال الطقس الحار أبرزها الإصابة بالإجهاد الحراري وضربة الشمس.

وفقًا للمعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH) ، فإن ضربة الشمس هي أخطر الاضطرابات المرتبطة بالحرارة فى الطقس الحار وتحدث ضربات الشمس عندما لا يعود الجسم قادرًا على التحكم في درجة حرارته.

وتحدث ضربات الشمس عندما يتوقف الجسم عن التعرق وتصل درجة حرارة الجسم إلى مستويات خطيرة ويمكن أن تتسبب ضربة الشمس في الوفاة والإصابة بالتشنجات الحرارية والطفح الحراري .

أعراض ضربة الشمس

و فقا لموقع societyinsurance تشمل أعراض ضربة الشمس جلد جاف وقلة التعرق وارتفاع درجة حرارة الجسم مع أرتفاع نبضات القلب والإصابة بالقشعريرة مع الشعور بالضعف أو تعب بجانب تشنجات العضلات واحمرار البشرة.



وتشمل أعراض التشنجات الحرارية ألم عضلي عادة في البطن أو الذراع أو الساقين وتشنجات عضلية عادة في البطن أو الذراع أو الساقين.

الطقس الحار

على الجانب الآخر إليك عشر نصائح للسلامة في الطقس الحار وتجنب الإصابة بضربات الشمس وهم:

ابق رطبًا

شرب الكثير من السوائل؛ اشرب حوالي 16 كوب من الماء بمعدل 3 لترات من الماء يوميا

تجنب السوائل المجففة

القهوة والشاي والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين أن تضر أكثر مما تساعد يجب إبدالها بتناول عصائر الفاكهة.

ارتدِ ملابس واقية

تساعد الملابس خفيفة الوزن وذات الألوان الفاتحة والواسعة على الحماية من الحرارة.

فترات راحة

يمكن اخذ فترات راحة من وقت لآخر في مناطق مظللة أو مكيفة الهواء ويمكنك إستخدام فوطه مبلله لمسح وجهك يمكنك وضعها على الجبهة أو حول الرقبة.

تجنب الإصابة بحروق الشمس.

استخدمي واقٍ من الشمس لتحمى نفسك من ضربة الشمس والتى تعد الخطر خلال الصيف وارتداء قبعة إذا كنت تعمل بالخارج وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

تناول وجبات أصغر

تناول الفاكهة الغنية بالألياف والعصير الطبيعي وتجنب الأطعمة الغنية بالبروتين ويمكن تناول المشروبات الغنية بكم كبير من الماء مثل البطيخ والليمون فهى تساعد على ترطيب الجسم وتقليل درجة حرارته .