تعليمات جديدة من «إياتا» حول شهادات فيروس كورونا الرقمية

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا، تقريراً يحث فيه شركات الطيران والمطارات من الدول الأعضاء بـ “إياتا”، على تطوير بوابات وطنية عبر الإنترنت لمعالجة والتحقق من شهادات فيروس كورونا الرقمية DCCs الخاصة بالركاب المسافرين، من المنزل "خارج المطار".

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن عمليات الفحص المكررة ونقص أدوات التحقق المقدمة لشركات الطيران ستؤدي إلى قوائم انتظار غير ضرورية في المطارات وأوقات أطول للمعالجة إذا لم يتم التعامل معها من قبل الدول الأعضاء.

وأشار تقرير إياتا، إلى أنه من الضروري قبل مطلع يوليو، أن تقوم الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي للنقل الجوي، بتنفيذ نظام شهادة فيروس كورونا الرقمية (DCC) للاتحاد الأوروبي، كعامل التمكين الأساسي لاستعادة حرية الحركة داخل أوروبا.

حيث تحذر شركات الطيران والمطارات من المخاطر التشغيلية الرئيسية بسبب النهج الغير متسق من قبل الدول الأعضاء في تطبيق DCC الرقمي عبر أوروبا، مُضيفا: “في رسالة تم إرسالها أمس إلى رؤساء دول الاتحاد الأوروبي (pdf) ، حثت الصناعة القادة على تنسيق معايير وبروتوكولات التحقق DCC ، لتجنب طوابير الانتظار غير الضرورية في المطار وضمان تجربة ركاب سلسة”.

وأوضح تقرير إياتا، أن المفوضية الأوروبية عملت عن كثب مع الصناعة وقدمت في وقت قياسي إطار العمل المناسب الذي يسمح بمراكز DCC المشتركة والقابلة للتشغيل البيني بالكامل ، ما لا يقل عن 10 مناهج وحلول وطنية مختلفة قيد المراجعة حاليًا عبر الاتحاد الأوروبي.

إلى جانب عدم وجود تكامل كامل وفعال لـ DCC في رحلة الركاب ، بالإضافة إلى تكرار عمليات التحقق من المستندات (على سبيل المثال ، زاد متوسط ​​أوقات معالجة تسجيل الوصول من 500٪ إلى اثني عشر دقيقة لكل راكب).

واعتبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن الوضع الحالي يهدد بنجاح استئناف السفر الجوي هذا الصيف وسيقوض حرية تنقل المواطنين عبر الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه تم الإبلاغ عن هذه القضايا للتو من قبل المفوضية الأوروبية ، التي أصدرت أمس توصيات وتوجيهات لدول الاتحاد الأوروبي لمعالجتها.

موضحه أنه على وجه الخصوص ، يجب أن يتم التحقق من شهادات فيروس كورونا الرقمية DCC قبل وقت طويل من المغادرة وقبل وصول الركاب إلى المطار ("خارج المطار") ، جنبًا إلى جنب مع نماذج تحديد مواقع الركاب (PLFs) وبدون تكرار الشيكات.

وتابع: "مع ذروة موسم السفر الصيفي علينا ، لحسن الحظ أن الاتحاد الأوروبي لديه الآن عدد من الأدوات والتدابير المتاحة لتمكين ودعم إعادة تشغيل الاتصال الجوي ، جنبًا إلى جنب مع السفر والسياحة.

واستكمل "نحن بحاجة إلى الدول الأعضاء لتنفيذ هذه الأدوات على وجه السرعة بطريقة منسقة وفعالة. نحن نعتبر هذه المتطلبات الأساسية للسفر ، لتجنب طوابير الركاب الطويلة وأوقات الانتظار التي من شأنها أن تخلق مخاطر صحية جديدة وتؤدي حتماً إلى مشاكل تشغيلية للمطارات وشركات الطيران ".

ونوه الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، إلى الرسالة المشتركة التي أرسلها الاتحادات الأربع إلى رؤساء الدول، والتي تشير إلى عدة نصائح، لضمان استئناف السفر بسلاسة، فيجب على جميع شركات الطيران والمطارات بجميع الدول الأعضاء، اتخاذ التالي:

تطوير بوابة حكومية لتسهيل التحقق من شهادات فيروس كورونا الرقمية DCC مباشرة من قبل السلطات الوطنية والحد من معالجة البيانات الصحية من قبل شركات الطيران،و يجب أن ينتج عن هذا التحقق عبر الإنترنت - عند إجراؤه خارج المطار من خلال بوابة الدولة - إشارة قياسية مثل رمز الاستجابة السريعة الذي يوفره الراكب لشركة الطيران لتسهيل إصدار بطاقة الصعود على الإنترنت.

ضرورة التأكد من أن بوابة الدولة للتحقق من شهادة فيروس كورونا الرقمية DCC، تدمج أيضًا التحقق من نموذج PLF ، من الناحية المثالية باستخدام نموذج تحديد موقع الركاب الرقمي بالاتحاد الأوروبي ( dPLF ) الذي يسمح بتوفير رقم المقعد بعد تسجيل الوصول.

ضرورة التأكد من أن التحقق المتبقي من شهادات فيروس كورونا الرقمية DCC الذي يتم في المطارات لحاملي DCCs الورقية يمكن إجراؤه باستخدام تطبيق تحقق واحد.

الامتناع عن طلب التحقق من DCC عند الوصول ، لأنه " لن يخدم سوى القليل من الأغراض الطبية ، ويمكن أن يؤدي إلى انتظار غير ضروري" - على النحو المعترف به في بروتوكول سلامة صحة الطيران EASA-ECDC.



وفقا لاخر توقعات EUROCONTROL، فإن الطيران الأوروبي لازال أحد أكثر القطاعات تضررًا من الوباء. ومن غير المتوقع أن يحقق الطيران انتعاشًا كاملاً قبل عام 2024 على أقرب تقدير، حيث ظلت حركة المسافرين عبر شبكة المطارات في الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية / سويسرا منخفضة بنسبة -77٪ في أوائل يونيو مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وبالمثل ، فإن التعافي في الاتصال الجوي يسير بوتيرة بطيئة ، حيث فقد أكثر من 5600 مسار جوي هذا الشهر مقارنة بشهر يونيو 2019، ومن ناحية أخرى ، فإن الرغبة في السفر قوية ، حيث يرغب 61٪ من الأوروبيين في الاستطلاع للسفر بين الآن والشهرين المقبلين. بالإضافة إلى ذلك ، يدعم الركاب عمليات الرقمنة: 89٪ يريدون اختبار COVID-19 الموحد عالميًا أو شهادات التطعيم .