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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار لوغوس للنشر تتواجد بمعرض الكتاب للسنة الثانية

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

 تشارك دار لوغوس للنشر للسنة الثانية، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام ٢٠٢١، حيث بدأت التجيهزات اليوم للافتتاح، حيث يتم افتتاح المعرض يوم الأربعاء، الموافق الثلاثين من شهر يونيو الجاري، لكبار الزوار والهيئات.

ويبدأ دار لوغوس للنشر استقبال الجمهور من يوم الخميس، الموافق الأول من شهر يوليو المقبل، وحتى يوم الخميس، الموافق الخامس عشر من نفس الشهر، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى العاشرة مساء، حسب المواعيد المعلن عنها.

كما تتواجد دار لوغوس للنشر بقاعة "A48"، ويتم حجز التذاكر عن طريق منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب عبر الإنترنت فقط. وفي حوار مع الأستاذ رامي ماهر، مسؤول دار النشر لوغوس، وضح أن اسم دار النشر لوغوس، تعني "الكلمة" في اللغة القبطية، وأكمل أن لوغوس سلسلة من کتب وأبحاث، في مجالات لاهوتية متعددة، رأينا فيها إثراء للمكتبة الكاثوليكية في مصر، وكل البلاد الناطقة باللغة العربية، وأن هذه السلسلة المتنوعة في غناها، علامة حب من المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، والذي من أهدافه نشر الكلمة إلى كل من تصل بين يديه هذه السلسلة.

وذكر الأستاذ رامي أن جناح دار لوغوس، بمعرض الكتاب سيشمل كل الإصدارات المختلفة لدار النشر، بالإضافة إلى إصدارات المكتبة البوليسية، ودار المشرق والتي تستوردها دار لوغوس من لبنان وتوفرها للجمهور، ومثال على الكتب التي تم توفيرها:  

المكتبة البوليسية ومن أهم إصداراتها:
"التراث العربي المسيحي - ينابيع الإيمان - الفكر المسيحي بين الأمس واليوم - مجموعة الدكتور أسد رستم - المجموعة الكتابية - دراسات بيبلية - على هامش الكتاب"، أيضًا دار المشرق ومن أهم إصداراتها:  
"معجم اللاهوت الكتابي - معجم الإيمان المسيحي - تاريخ الكنيسة المفصل - سلسلة التراث الروحي  - كتابات الأب فاضل سيداروس اليسوعى - كتابات الأب جان بول اليسوعي - كتابات الأب هنري بولاد".

دار لوغوس للنشر الأقباط الكاثوليك معرض القاهرة الدولي منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب اللغة القبطية مصر

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