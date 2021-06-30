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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أصفر وروز وفوشيا.. مصممة أزياء تتحدث عن موضة ألوان صيف 2021

مروة المدبولي
مروة المدبولي

قالت مروة المدبولي، مصممة شنط وقبعات، إن موضة ألوان هذا العام، تتمثل في “الروز والأصفر والفوشيا”، أما الألوان الفسفورية فلم تنته بصورة كبيرة، وما زالت موجودة.

وأضافت "مروة المدبولي "، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، عبر برنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنها بدأت تصميم الحقائب بعدما حصلت على كورس خاص بالتصميم، وبعد ذلك صممت حقيبة وقامت بتطريزها، وهذا أعجب الناس كثيرا، وبعد ذلك قامت بإعداد “جاكت جينز”، وأعجب الكثير من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت " مروة المدبولي " أنها صممت الكثير من الحقائب، وأول حقيبة لها أعدتها وجعلتها مليئة بالفراشات، وكذلك حقيبة أخرى مليئة بالأحجار والقواقع.

وأشارت "مروة المدبولي" إلى أنها استخدمت أعلى جودة في إنتاج الحقائب، سواء من حيث الجلود أو التطريز، مضيفة أنها في مجال التصميم منذ عام ونصف العام، وواجهت العديد من التحديات خلال تلك المدة.

وتابعت "مروة المدبولي" ، أن أصعب تحدي واجهته؛ هو “وجود ورشة” تساعدها في إنتاج ما تريده من حقائب، وخلال الفترة الأخيرة اختارت فريقا جيدا للغاية؛ لإنتاج “منتج جميل”.

ولفتت "مروة المدبولي" إلى أنها تختار الفني الدقيق الذي يساعدها في إعداد التطريز أو الحياكة، حتى يخرج التصميم على أعلى جودة ممكنة، مشيرة إلى أن الفني لا بد أن يكون أمينا، خاصة أنه يعمل في التطريز بأحجار غالية الثمن.

 

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تكثر المناسبات خلال فصل الصيف وتحتار السيدات في ارتداء ما يميزهن ويظهرهن بإطلالة جذابة وعصرية مناسبة لشخصيتهن وتبرز جمالهن.

وقالت الفاشون بلوجر كاميليا عاصم أن قماش الستان سيظل متربع على عرش الموضة خلال فصل الصيف، وهذا العام تحديدا توجد الكثير من  التصميمات والقصات مختلفة للفساتين الستان الممزوجة بالتحرير والشيفون، وبموضة عصرية لكي تمنح إطلالة مفعمة بالأنوثة وهذه الفساتين المصممة من المحتمل تعتبر الاختيار الأمثل لسهرات وحفلات الشتاء.

وأضافت الفاشون بلوجر أن رغم انتشار الموديلات والتصميمات للفساتين الستان الخاصة بموسم الصيف، ولكن أيضا توجد بعدة ألوان وتحديدا وجود ألوان زاهية وداكنة وجريئة تناسب جميع الأذواق، ومن أبرز الألوان التى تربعت على عرش الموضة كانت الأبيض والأسود والخمري والأزرق الملوكي والأحمر.

وتابعت: أنه يتم مزج العديد من الأقمشة في تصميم الموديلات  مثل الشيفون والدانتيل والأقمشة الشفافة كالحرير للحصول على إطلالة انيقة وجريئة وعصرية لمختلف المناسبات.

وأضافت كاميليا عاصم أنه يجب اختيار تصميم مناسب لشكل جسمك، فصاحبة الجسم الكمثرى يمكن اختيار الفستان الستان المحدد للقوام ذات الأكمام والأكتاف المنفوخة وخصوصا إن كان مرتديته نحيفة حتى تصرف الأنظار عن نحافتها، لذلك يفضل اختيار الفساتين البليسيه المنسدلة.

أما جسم الساعة الرملية هناك العديد من الموديلات المختلفة التى تناسب قوام الجسم يمكن اختيار الفساتين الـ Wrap أو الفساتين القصيرة المحددة للجسم بالكامل، بينما لصاحبات الجسم المثلث المقلوب يمكن اختيار الفساتين التى تتميز بجزء علوى فضفاض أو أكمام واسعة.

الاصفر روز فوشيا صيف2021 موضة مصممة أزياء مروة المدبولي موضة الألوان البيه والهانم

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