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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالنشا وبدون .. طريقة عمل بصل مقلي في المنزل

طريقة عمل بصل مقلي
طريقة عمل بصل مقلي

تعتبر طريقة عمل بصل مقلي من أكثر الوصفات الشعبية في مصر، والتي تضاف إلى الكثير من الوصفات؛ حيث إن البصل من الخضروات الشعبية للغاية وله العديد من الاستخدامات في الطهي.

وتدخل طريقة عمل بصل مقلي في عدد من المأكولات المطبوخة ويستخدم لإزالة الزفارة من اللحوم والدجاج وكذلك مع السلطات ويمكن صنع المقبلات منه أيضًا.
 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل بصل مثلي بوصفتين مميزتين، حيث يمكنك تجربته في المنزل وتقديمها لعائلتك، وأطفالك، ومن المؤكد انه سينال إعجابهم.



طريقة عمل بصل مقلي 


مقادير طريقة عمل بصل مقلي :
2 بصل كبير
1 صفار البيض
1 كوب ماء مثلج
1 ملعقة صغيرة ملح
رشة كربونات الصودا
1 كوب دقيق
زيت ذرة للقلي
صفار


طريقة عمل بصل مقلي :
1- يقطع البصل حلقات سميكة.
2- يوضع زيت الذرة في مقلاة عميقة على النار.
3- يتم وضع صفار البيض في وعاء ثم الماء ويقلب جيدًا، ثم يضاف الملح والبيكربونات والدقيق حتى نحصل في عجينة سائلة.
4- يوضع البصل في العجينة ثم يتم يقلى مباشرة.

 

طريقة عمل بصل مقلي 


طريقة عمل بصل مقلي بالنشا 

 
مقادير طريقة عمل بصل مقلي بالنشا :
2 بصلة كبيرة
1 ملعقة كبيرة دقيق
1 ملعقة كبيرة نشا الذرة
زيت نباتي للقلي


طريقة عمل بصل مقلي بالنشا :
1- يتم تقشير البصل ثم يقطع شرائح أو جوانح.
2- يخلط البصل مع الدقيق والنشا والقليل من الماء.
3-  نقوم بقلي البصل في الزيت.

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