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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حارب الأمراض

يقوي جهاز المناعة .. الفوائد الصحية للبصل الأبيض

البصل
البصل

يوجد البصل عادة في المطبخ الهندي، حيث يتم استخدامه في تحضير السلطات والكاري وأكثر من ذلك، وهذا الخضار عبارة عن مخزن يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات والمركبات النباتية الهامة التي تعزز الصحة بطرق مختلفة.

 عُرفت الخصائص الطبية للبصل الأبيض منذ العصور القديمة ، حيث كانت تُستخدم غالبًا لعلاج مشاكل مثل أمراض القلب والصداع وتقرحات الفم، وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

بعض الفوائد الصحية للبصل الأبيض هي:

يدير مستويات السكر في الدم

تساعد المركبات مثل الكبريت والكروم الموجودة في البصل الأبيض في خفض الدم وتنظيم نسبة السكر في الدم. أثبتت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم والمسيطر عليه للبصل الأبيض مفيد للأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري أو مرض السكري. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المركبات الموجودة في البصل ، مثل الكبريت والكيرسيتين ، لها تأثيرات مضادة لمرض السكر.

له خاصية مكافحة السرطان

تحتوي خضروات Allium المسماة بالبصل الأبيض على مضادات الأكسدة الفلافونويدية ومركبات الكبريت التي لها خصائص مقاومة للسرطان. يحتوي البصل أيضًا على مضادات الأكسدة الكيرسيتين والفيستين والفلافونويد التي تمنع نمو الأورام.

يحسن صحة الجهاز الهضمي

البصل الأبيض مصدر غني بالبريبايوتكس والألياف التي تساعد في تحسين صحة الأمعاء ، البصل غني بسكريات الفركتوليغو والإينولين البريبيوتيك ، وعند الاستهلاك المنتظم ، تساعد هذه المركبات في زيادة عدد البكتيريا الصديقة في الأمعاء.

يقوي عظامك

يحسن البصل الأبيض كثافة العظام لدى النساء الأكبر سنًا. كما تمت الإشارة إلى أن تناول البصل الأبيض يزيد من مستويات مضادات الأكسدة ، ويساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي ، ويقلل من فقدان العظام ، مما يعزز كثافة العظام ويساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

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يحافظ على صحة قلبك

يحتوي البصل الأبيض على مركبات ومضادات الأكسدة التي تقلل الدهون الثلاثية وتحارب الالتهابات وتقلل من مستويات الكوليسترول وبالتالي تحسين صحة القلب. الخصائص المضادة للالتهابات للبصل الأبيض تحمي من تجلط الدم وتساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم.

له خصائص مضادة للالتهابات

الكمية العالية من الكبريت الموجودة في البصل عامل فعال مضاد للالتهابات. البصل الأبيض غني بالسيلينيوم الذي يساعد في تقليل الالتهاب ويحفز وظيفة المناعة.

يقوي جهاز المناعة

وجود السيلينيوم في البصل الأبيض يجعل هذه الخضار فعالة للغاية للحفاظ على مناعة جيدة. يلعب السيلينيوم دورًا مهمًا في إدارة حالات الحساسية والالتهابات الفيروسية.

يحسن نوعية النوم

تشير الدراسات إلى أن البصل الأبيض يساعد في تحسين نوعية النوم بسبب وجود L-tryptophan ، وهو شكل من أشكال الأحماض الأمينية التي تعمل أيضًا كمهدئ طبيعي. كما أنه يساعد على النوم الجيد ويساعد في تقليل مستوى التوتر.

جيد لصحة شعرك

عصير البصل الأبيض علاج منزلي فعال لمنع تساقط الشعر. هذا العصير مفيد جدًا لاستعادة لمعان الشعر ويساعد في منع الشيب المبكر للشعر والقشرة.

الجهاز الهضمي الفيتامينات جهاز المناعة منع تساقط الشعر بصل البصل نسبة السكر في الدم

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