10 فوائد خفية للبصل لا تعرفها!

حافظ على صحتك

تناول البصل يوميًا يبعد العدوى ويقي من الأمراض، وإليك فوائد تناول البصل يوميا وفقا لما نشرته هيلثي.

يحتوي البصل على مضادات الأكسدة والألياف ، وغني بفيتامينات ب وفيتامين ج والكبريت والحديد والبوتاسيوم والمنغنيز والكالسيوم.

• يخفف الألم بعد لسعة النحلة:

يمكن أن تكون تجربة مؤلمة عندما تلسعك نحلة. باستخدام مسكن للألم أو وضع الثلج ، يمكنك تقليل التورم إلى حد ما. ولكن ، إليك نصيحة مهمة إذا لم تكن قد جربتها بعد ، فمن المؤكد أنها تستحق المحاولة: عندما تلسع نحلة ، ضع بصلة مفرومة طازجة على المنطقة المصابة. صدقني ستشعر بالراحة الفورية!



• يخفض الكولسترول السيئ

وفقًا للدراسات التي أجريت في الجامعة الصينية بهونج كونج ، يمكن أن يساعد البصل في خفض نسبة الكوليسترول الضار. وتشير الدراسات إلى أن تناول البصل الخام بانتظام يمكن أن يساعد في رفع مستوى الكوليسترول الحميد أو الكوليسترول الجيد بنسبة 30٪. الثوم والكراث والثوم المعمر فعالة.

• يزيد من إمداد الجلوتاثيون



الجلوتاثيون هو أحد مضادات الأكسدة الأساسية. من خلال تناول الكثير من البصل والبروكلي والقرنبيط ، يمكنك إنتاج المزيد من الجلوتاثيون. وبالتالي ، فإن تناول البصل بانتظام يمكن أن يقي من أمراض القلب ومرض الزهايمر وحتى السرطان.





• علاجات اضطرابات الجهاز التنفسي والبرد

البصل له خصائص طاردة للبلغم تساعد في علاج اضطرابات الجهاز التنفسي والبرد. يزيل الزيت الطيار الموجود في البصل المخاط وبالتالي يمنع تكوينه الطازج. يستخدم البصل منذ قرون لعلاج الاحتقان والتهاب الشعب الهوائية والتهابات التمثيل الغذائي والسعال. لذلك ، يوصي العديد من الأطباء أيضًا بتناول البصل النيء لمكافحة نزلات البرد.

• يقلل من مستويات الجلوكوز



تريد خفض مستوى السكر في الدم بشكل طبيعي؟ ثم ابدأ بتناول البصل يوميا. لاحتوائه على ثنائي كبريتيد البروبيل الأليل ، وهو ليس سوى زيت البصل ، فهو يساعد في تقليل وموازنة مستوى السكر في الدم. يتكون البصل أيضًا من الكروم ، مما يساعد أيضًا في تحسين تحمل الجلوكوز ، وبالتالي يقلل من مستوى السكر الصائم. البصل الأحمر هو أفضل الخيارات لتقليل مستوى الجلوكوز بسرعة.

• يزيل النمش والصبغات



يمكن أن يساعدك خلط عصير البصل والخل وعصير التفاح بكمية متساوية في التخلص من البقع الداكنة والتصبغ. يمكنك وضع قناع الوجه هذا مرتين في اليوم ويمكنك رؤية التغيير في غضون أسبوع. يوازن خل التفاح والبصل في الواقع مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة ، وبالتالي يمنحك بشرة متوهجة بشكل طبيعي في غضون أيام قليلة.



• يزيل السموم



نحن في هذه الأيام أكثر عرضة للمعادن السيئة مثل الزئبق والكادميوم والرصاص بسبب زيادة مستوى التلوث. يمكن أن تضر هذه المعادن بجسمنا ، وبالتالي فإن إزالة السموم أمر لا بد منه. يمكن للأطعمة التي تحتوي على السيستين والميثيونين ، والتي تحتوي على أحماض أمينية كبريتية ، أن تساعد في إفراز هذه المعادن الضارة. في هذه الحالة ، البصل هو الخيار الأفضل لأنه يحتوي على الكثير من هذه الأحماض الأمينية ، وبالتالي فهو وسيلة رائعة لإزالة السموم. يمكنك أيضًا النوم عن طريق وضع البصل في جواربك لاستخراج الشوائب من الجسم.

• يحارب السرطان

بما أن البصل يحتوي على أنواع مختلفة من الكبريتيد ، فإنه يعمل كدرع ضد نمو الأورام. الاستهلاك المنتظم لخضروات عائلة الأليوم مثل البصل والثوم والكراث يمكن أن يعالج أو يقلل من خطر الإصابة بالعديد من السرطانات مثل سرطان الخلايا الكلوية وسرطان البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان الحنجرة.



• يحافظ على صحة الدماغ



من لا يقلق بشأن حدة الدماغ؟ بالطبع ، نحن جميعًا قلقون بشأن ذاكرتنا وقدرتنا العقلية. يمكن أن يؤدي استهلاك البصل بشكل منتظم إلى الحفاظ على صحة الدماغ ، خاصةً عند الإصابة بجلطة دماغية أو تلف دماغك بسبب السكتة الدماغية. يلعب البصل دورًا حيويًا في عمل دماغنا ، لذلك يجب على الجميع استهلاكه يوميًا.

• يحمي من الحساسية



البصل غني بمادة الكيرسيتين التي تساعد في علاج أنواع مختلفة من الحساسية والوقاية من الربو. يتم امتصاص مادة الكيرسيتين الفلافونويدية بسهولة من خلال الأمعاء وتساعد في علاج الحالات الصحية المزعجة مثل حمى القش والسكري والجلطات الدموية والتهاب الشعب الهوائية. وبالتالي ، لتجنب مثل هذه الحساسية والمشاكل الصحية ، استهلك البصل بانتظام.