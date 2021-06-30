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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

يصل إنتاجه ٣ مليون جرعة يوميا

وزيرة الصحة تكشف آخر مستجدات تصنيع لقاح كورونا في مصر

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السكان

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السكان، إنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى صدرت فى أغسطس الماضى بضرورة الإسراع فى التصنيع القومى اللقاحات فيروس كورونا استقبلت وزارة الصحة العديد من الخبراء من منظمة الصحة العالمية للاستعانة بخبراتهم فى تصنيع اللقاحات.

أضافت" زايد"  خلال تصريحات لها اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة استقبلت مجموعة من الخبراء تابعين لمنظمة الصحة العالمية الذين كتبوا تقريرا  ايجابى جدا لشركة فاكسيرا المصنعة اللقاحات .


أوضحت وزيرة الصحة ، أنهم تفاوضوا مع الشركات و تم التوقيع مع شركة سينوفاك الصينية للتمكين من تصنيع ٤٠ مليون جرعة سنويا منوهة الى أن شركة سينوفاك وافقت بالأمس على زيادة عدد انتاج الجرعات إلى ٨٠ مليون جرعة .

أكدت وزيرة الصحة ،أن هناك مصنعين عملوا على تأهيلهم هم مصنع فاكسيرا بمنطقة العجوزة ينتج ٣٠٠ ألف جرعة يوميا و يصل إلى ٦٠٠ جرعة يوميا و يصل طاقة انتاجه السنوية تصل إلى ٢٢٠ مليون جرعة ،و المصنع الثانى يصل إنتاجه ٣ مليون جرعة يوميا و سيصل إنتاجه إلى السنوى إلى مليار جرعة سنويا و تم تأهيله مع مجموعة من الهند و الصين و سيعمل على التصدير لأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط .

وتابعت وزيرة الصحة، بالأمس استقبلنا المواد الخام و دخلت فى المراحل ال ١١ للتحليل،و صنعت أول ٣٠٠ جرعة من إنتاج شركة فاكسيرا سينوفاك مصنعة فى مصر، و يعد هذا الحدث انتصار كبير للإرادة السياسية  المصرية فى تمكين مصر من قدراتها.

نوهت إلى، أن نهاية العام الحالى سوف يبدأ نقل تكنولوجيا التصنيع، و أيضا تصنيع المادة الخام فى مصر متمنية التعاقد مع عدة شركات أخرى لكى يوجد تنوع فى إنتاج اللقاحات .

لفتت إلى، أن من بداية شهر أغسطس سيصل انتاج مصر من اللقاحات من ١٠ إلى ١٢ مليون جرعة و التى ستستهدف ٤٠ مليون مواطن مصري .

هالة زايد وزيرة الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيروس كورونا الصحة العالمية تصنيع اللقاحات

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