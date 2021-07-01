صحية وسهلة .. طريقة عمل سلطة الدجاج بالذرة
سلطة الدجاج بالذرة من الأطباق الجانبية الصحية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات، تتميز سلطة الدجاج بالذرة بأنها تحتوي على مجموعة كبيرة من الخضروات الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان.
قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل سلطة الدجاج بالذرة في المنزل بأسهل الخطوات.
مقادير سلطة الدجاج بالذرة
خس
كابوتشا
صدور دجاج مشوية
طماطم مكعبات
جزر
بصل احمر
فلفل الوان
ذرة
فلفل حار
زعتر
- لصوص سلطة الدجاج بالذرة
عصير ليمون
عصير برتقال
زيت زيتون
ملح وفلفل
خل عنب احمر
طريقة تحضير سلطة الدجاج بالذرة
-يخلط كل الخضار ويضاف عليه الدجاج المشوي المقطع شرائح
- تخلط التتبيلة وتضاف إلى السلطة وتقلب ثم تقدم