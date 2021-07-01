تهدد صحتك .. جمال شعبان يكشف عن أسوأ العادات الغذائية

العادات غذائية الخاطئة من أبرز الأشياء التي تؤدي إلي تدهور الصحة و تعرض الإنسان إلي الكثير من المشاكل الصحية مثل الأصابة بأمراض القلب و السكر و الكبد.

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من أسوأ ١٠ عادات غذائية تؤدي إلي مرض السكر والضغط والقلب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك.

أسوأ العادات الغذائية

ـ الأكل حتي الإمتلاء والأكل قبل الشعور بالجوع والسرعة في الأكل

ـ الطبخ بالسمن النباتي الصناعي

ـالتهام كمية كبيرة من الخبز الأبيض

ـ زيادة كمية الأرز في طعام الغذاء

ـ تناول اللحوم المصنعة كالانشون والسجق والسلامي والبلوبيف والببروني

ـ تناول الحلويات بكثرة

ـ الإفراط في شرب المشروبات الغازية، المحتوية علي السكر والعصائر المحملة بالسكر بدلا من شرب الماء وذلك وينصح باستبدالهم بالماء والشاي والقهوة بدون سكر أو مبيض.

ـ كثرة استهلاك البطاطس في أطعمة التيك أواي

ـ زيادة الملح في الطعام ووضع الملّاحة علي منضدة الطعام

ـ تناول أطعمة التيك أواي

أهم 10 طرق تساعدك في التخلص من الدهون

من جانب أخر قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق واستشاري أمراض القلب، أهم ١٠ طرق تساعدك على التخلص من الدهون ومن الكرش.

وأوضح شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرق التخلص من الكرش نهائيا.



١-تناول البروتين بكثرة ولاسيما في الفطور.

٢- قلل من العصائر المحلاة بالسكر الطازجة أو المعلبة.

٣- اشرب ٢ لتر من الماء يوميا وخاصة قبل الأكل بنصف ساعة.



٤- مارس الرياضة يوميا بانتظام وخاصة المشي السريع ( الهرولة).

٥- النوم بقدر كاف مريح ليس أكثر من ٩ ساعات ولا أقل من ٥ ساعات.

٦- تناول الشاي والقهوة في حدود من ٣: ٥ فناجين بدون إضافة سكر.

٧- تجنب الوجبات السريعة مثل البرجر والبيتزا.

٨- قلل من الشيكولاته بين الوجبات.

٩- أكثر من تناول الخضروات والفواكه والحبوب الطازجة.

١٠- امضغ الطعام جيداً وتناول طعامك ببطء.

كيف تحافظ على ضغطك بدون أدوية الضغط

1- ممارسة الرياضة على الأقل نصف ساعة يوميا.

2- اتباع نظام غذائي صحي والتقليل من ملح الطعام لاحتوائه على الصوديوم.

3- تجنب تناول الوجبات السريعة والمعلبات.

4- خسارة الوزن الزائد.

5- الإقلاع عن التدخين لا تدخن ولا تجلس في حضور مدخن.

6- تجنب الكحوليات.

7- تجنب كثرة تناول المسكنات مثل البروفين والڤولتارين.