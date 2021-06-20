عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير دايت .. 3 عادات يومية تساعدك على فقدان الوزن بشكل مذهل

فقدان الوزن
فقدان الوزن

قد يساعدك فقدان الوزن الزائد على الظهور بشكل أفضل ، ولكن الأهم من ذلك أنه يمكن أن يزيل الضغط عن المفاصل المؤلمة ويحسن الصحة العامة. 

 

وتظهر الأبحاث ، أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يعانون من التهاب المفاصل والذين يفقدون 10٪ من وزنهم يتمتعون بحركة أفضل وألم أقل بنسبة 50٪. 

 

لذلك جرب هذه الخطوات الصغيرة للتخلص من الوزن الزائد والحصول على نتائج صحية كبيرة.


- المياه 


تناول المياه طوال اليوم، والابتعاد عن المشروبات الغنية بالسكر ، لذا فإن التحول إلى الماء هو خطوة ذكية لـ فقدان الوزن، تظهر الأبحاث أن شرب الماء قبل الوجبات يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع ، مما قد يساعد في التخلص من أرطال الوزن أيضًا.

- النوم في وقت مبكر


يؤدي قلة النوم إلى تحفيز جزء من الدماغ يتحكم في الرغبة في تناول الطعام وعدم فقدان الوزن ، كما أن السهر لوقت متأخر يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية ، لذلك يميل الناس إلى تناول المزيد من الطعام في الليل، علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى إبطاء إنتاج الجسم للبتين ولا يمكنك فقدان الوزن ، مما يجعلك تشعر بالشبع ويزيد من هرمون الجوع جريلين.

 

دراسة: الصيام المتقطع لا يساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع كالشائع

الريجيم المائي.. هل هو فعال في إنقاص الوزن؟

 

- نشاط المجموعة

تعاون مع الأصدقاء أو انضم إلى مجموعة تعمل أيضًا على فقدان الوزن، يمكن أن يوفر القيام بذلك التشجيع والتحفيز، أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تعاونوا مع اتباع نظام غذائي ناجح كانوا أكثر عرضة بنسبة 20 ٪ للنجاح.

فقدان الوزن شرب الماء اتباع نظام غذائي فقدان الوزن الزائد السكر

ترشيحاتنا

خلال لقائها بالرئيس السيسي.. وزيرة خارجية ليبيا: نحتاج قيادة مصر لخلق توازن في المنطقة.. فيديو

التعليم : مفيش امتحانات ثانوية عامة تجريبية لطلاب الدمج

فريدة سيف النصر تدافع عن محمد رمضان بعد تصريحات سميرة عبد العزيز

3 مليون جرعة يوميا..الشبينى يوضح أهمية بدء مصر تصنيع لقاح كورونا

بعد تصديق الرئيس.. تعرف على نسبة الموظفين المتعاطين للمخدرات ومصيرهم وفقا للقانون؟

آخر ماتم انجازة في العاصمة الإدارية الجديدة .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضوابط صلاة عيد الأضحى .. الأوقاف تحدد 11 شرطا لفتح المساجد

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

قرار عاجل من السعودية بشأن استيراد الخضروات والفواكه

صدمة لـ إكرامي .. مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

شريف دسوقي يبدأ أولى خطوات العودة للتمثيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأب 2021 .. سر إعلانه وطرق الإحتفال به

طريقة عمل الزيتون المخلل .. 5 وصفات مختلفة

صد هجوم بحري| ختام المناورة "رعد- 5" بالمنطقة الشمالية العسكرية.. صور

بإطلالة جريئة.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

فيديو

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

فيديوجراف |تزين بأخلاق النهايات.. ارتباط نجوم لم يكتمل بالزواج

فيديوجراف.. ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

اﻟﻤﺰﻳﺪ