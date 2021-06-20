من غير دايت .. 3 عادات يومية تساعدك على فقدان الوزن بشكل مذهل

قد يساعدك فقدان الوزن الزائد على الظهور بشكل أفضل ، ولكن الأهم من ذلك أنه يمكن أن يزيل الضغط عن المفاصل المؤلمة ويحسن الصحة العامة.

وتظهر الأبحاث ، أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يعانون من التهاب المفاصل والذين يفقدون 10٪ من وزنهم يتمتعون بحركة أفضل وألم أقل بنسبة 50٪.

لذلك جرب هذه الخطوات الصغيرة للتخلص من الوزن الزائد والحصول على نتائج صحية كبيرة.



- المياه



تناول المياه طوال اليوم، والابتعاد عن المشروبات الغنية بالسكر ، لذا فإن التحول إلى الماء هو خطوة ذكية لـ فقدان الوزن، تظهر الأبحاث أن شرب الماء قبل الوجبات يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع ، مما قد يساعد في التخلص من أرطال الوزن أيضًا.

- النوم في وقت مبكر



يؤدي قلة النوم إلى تحفيز جزء من الدماغ يتحكم في الرغبة في تناول الطعام وعدم فقدان الوزن ، كما أن السهر لوقت متأخر يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية ، لذلك يميل الناس إلى تناول المزيد من الطعام في الليل، علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى إبطاء إنتاج الجسم للبتين ولا يمكنك فقدان الوزن ، مما يجعلك تشعر بالشبع ويزيد من هرمون الجوع جريلين.

- نشاط المجموعة

تعاون مع الأصدقاء أو انضم إلى مجموعة تعمل أيضًا على فقدان الوزن، يمكن أن يوفر القيام بذلك التشجيع والتحفيز، أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تعاونوا مع اتباع نظام غذائي ناجح كانوا أكثر عرضة بنسبة 20 ٪ للنجاح.