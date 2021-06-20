في إيد أمينة.. أمراض نفسية تؤدي إلى زيادة الوزن

الأسباب الرئيسية لـ زيادة الوزن

قالت الدكتورة هبة جمال، أخصائية التغذية العلاجية وأمراض السمنة والنحافة، إن تلاعب الهرمونات هي أحد أسباب زيادة الوزن، مشيرة إلى أن التوتر يؤدي إلى حدوث اضطراب شديد في الغدة الدراقية، مما يؤدي إلى حدوث خلل في وظائف أعضاء الجسم.

وأضافت هبة جمال، خلال لقائها مع برنامج “في إيد أمينة“ مع أمينة شلباية، على فضائية "صدى البلد 2"، أنه بعد ذلك يحدث خلل في هرمون السعادة داخل الجسم بسبب زيادة هرمون الضغط، مما يؤدي إلى حدوث إفراط شديد في الشهية، خاصة في تناول السكريات .

وأشارت أخصائي التغذية العلاجية إلى أن هناك علاقة بين التوتر وزيادة الوزن، حيث عندما يتعرض الشخص للتوتر تتغير الهرمونات التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

ونوهت بأن تغيير الهرمونات يعطي إشارات للمخ، والناقلات العصبية داخل الجسم، للتحرك الذي يؤدي إلى زيادة الوزن.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الأمراض التي تؤدي إلى زيادة الوزن، مثل: التوتر، الاضطراب، الاكتئاب، القلق، الخوف من الفشل وقلة النوم .