عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأسباب الرئيسية لـ زيادة الوزن

في إيد أمينة.. أمراض نفسية تؤدي إلى زيادة الوزن

الأسباب الرئيسية
الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن

قالت الدكتورة هبة جمال، أخصائية التغذية العلاجية وأمراض السمنة والنحافة، إن تلاعب الهرمونات هي أحد أسباب زيادة الوزن، مشيرة إلى أن التوتر يؤدي إلى حدوث اضطراب شديد في الغدة الدراقية، مما يؤدي إلى حدوث خلل في وظائف أعضاء الجسم. 

وأضافت هبة جمال، خلال لقائها مع برنامج “في إيد أمينة“ مع أمينة شلباية، على فضائية "صدى البلد 2"، أنه بعد ذلك يحدث خلل في هرمون السعادة داخل الجسم بسبب زيادة هرمون الضغط، مما يؤدي إلى حدوث إفراط شديد في الشهية، خاصة في تناول السكريات .

وأشارت أخصائي التغذية العلاجية إلى أن هناك علاقة بين التوتر وزيادة الوزن، حيث عندما يتعرض الشخص للتوتر تتغير الهرمونات التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

ونوهت بأن تغيير الهرمونات يعطي إشارات للمخ، والناقلات العصبية داخل الجسم، للتحرك الذي يؤدي إلى زيادة الوزن.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الأمراض التي تؤدي إلى زيادة الوزن، مثل: التوتر، الاضطراب، الاكتئاب، القلق، الخوف من الفشل وقلة النوم .

الأسباب الرئيسية زيادة الوزن أخصائية تغذية التغذية العلاجية امراض السمنة تلاعب الهرمونات الغدة الدراقية وظائف أعضاء الجسم اخبار التوك شو

موضوعات متعلقة

7 أسباب لزيادة الوزن .. تعرفى عليها

أفضل أدعية قرآنية مستجابة .. رددها لانشراح الصدور وفك الكروب

دعاء أول جمعة في رمضان 2021 .. أدعية مستجابة رددها الآن

نصائح مهمة قبل إجراء شفط الدهون في رمضان .. تعرف عليها

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

يحميك من الأمراض.. 7 فوائد لتناول عين الجمل

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 يونيو 2021

أزمة قلبية.. وفاة سباحة جزائرية خلال التدريبات

9 أشهر.. عروس تصمم فستان زفافها داخل مترو الأنفاق

موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها

سبب تسمية الأشهر الحرم وهل رمضان منها؟ .. الإفتاء ترد

الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

معمر مجاور للمسجد النبوي.. وفاة محيي الدين حفيظ عن 107 أعوام.. صور

وزير الرياضة يكشف مصير حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بالقاهرة

فرج عامر يوجه طلبا غريبا لاتحاد كرة القدم

بعد فوز الترجي في 19 مباراة.. الأهلي ينهي أسطورة رادس

أول رد من محمد رمضان على اتهامه بـ سب سميرة عبد العزيز|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 26 مليون سنة .. شاهد أضخم مخلوق بالتاريخ في الصين|صور

عمرها 110 ملايين سنة.. اكتشاف آثار أقدام آخر ديناصور في بريطانيا|صور

كلب آلي.. الشرطة الأمريكية تهدر نفقات علاج مصابي كورونا من أجل روبوت

زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب لشركة النصر للكيماويات الوسيطة 

فيديو

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ