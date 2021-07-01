جناح الأزهر بمعرض الكتاب عين على التميز وأخرى على سلامة الجمهور

شهد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الساعات الأولى من فتح أبوابه للجمهور، اليوم الخميس، إقبالا ملحوظا من رواد المعرض في ظل الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية، حفاظا على السلامة العامة للزوار والعاملين.

وشهد ركن الفتوى توافدًا من الزوار منذ بداية اليوم، حيث تلقى الرواد إجابات على الأسئلة الشرعية التي تدور في أذهانهم، والتي تتفق مع سماحة الدين الإسلامي، والمنهج الأزهري الوسطي.

وعلى مدار االساعات الأولى، شهد جناح الأزهر الشريف فى معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١ إقبالاً كبيراً من الزائرين على الإصدارات التى تم طرحها للجمهور فى منفذ البيع، كما شهد ركن الطفل إقبالا كثيفا من الأطفال، للاستمتاع بما يقدمه من أنشطة وفعاليات جذابة، تشكل عالمهم الخاص وواحتهم الصغيرة.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان منها: قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

فى سياق أخر ..ينظم قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، اليوم الخميس المؤتمر الدولي العلمي السابع للأذن والأنف والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة وقاع الجمجمة، وذلك على مدار يومي: الخميس والجمعة؛ صرح بذلك الدكتور علي محروس، أستاذ ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، رئيس المؤتمر.

وأوضح محروس أن المؤتمر الدولي السابع يقام برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وحضور الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب الأسبق، رئيس شرف المؤتمر.





وأشار إلى أن المؤتمر يحاضر به 50 محاضرًا من مختلف دول العالم من: أمريكا، وفرنسا، وإنجلترا، وأستراليا، ونيوزلاندا، والمغرب، والجزائر، وقبرص وتركيا.





كما أوضح أن المؤتمر يناقش عديدًا من النقاط المهمة، مثل: الفطر الأسود وتأثيره على الأنف وعلاقته بكوفيد 19، وكذلك تأثير هذا الفيروس على أمراض الأنف والأذن والحنجرة.





وذكر أنه يقام على هامش المؤتمر أربع ورش عمل؛ تناقش الجديد والحديث في مجال جراحات الأذن الميكروسكوبية، وجراحات الأنف بالمنظار، إضافة إلى تناوله لكيفية التعامل مع مرضى الدوار والدوخة، وأخيرًا ورشة عمل تحت عنوان: كيف تصبح طبيبًا ماهرًا، مضيفًا أن المؤتمر الدولي السابع للقسم يشارك به كوكبة من العلماء بمختلف كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية والدولية، وتضم: الدكتَور سامي علواني، الأستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية، رئيس الجمعية المصرية للأنف والأذن والحنجرة، والدكتور أسامة عبد الحميد، الأستاذ بطب عين شمس، رئيس جمعية (نحو سمع أفضل)، والدكتور علاء الفقي، الأستاذ بطب الزقازيق، رئيس جمعية الدلتا، والدكتور فتحي عبد الباقي، الأستاذ بطب الإسكندرية، رئيس جمعية زراعة القوقعة المصرية، والدكتور محمد حميد من الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس البورد العالمي لأمراض السمع والاتزان، والدكتور رضا كامل، الأستاذ بكلية طب القصر العيني، رئيس جمعية الأنف المصرية والعربية، والدكتورة جيهان الزارع، سكرتير عام المؤتمر.

فى سياق اخر.. تابع الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انتظام المحاضرات بالدورات التدريبية التي تقام لأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والتي يقوم عليها مركز ضمان الجودة والتدريب بجامعة الأزهر " on line"، مساء اليوم.

وأوضح، الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة، أن الدورة التدريبية مدتها اسبوع، وتقام on line تيسيرا على أعضاء هيئة التدريس داخل الجمهورية، وخارجها، مشيرا إلى أن المحاضرات التي تدرس في الدورات يقوم عليها أساتذة خبراء في مجالات الجودة والاعتماد، لافتا أن المحاضرات المكثفة تتناول توصيف المقررات الدراسية، وإعداد الدراسة الذاتية، ومهارات العرض الفعال، وإدارة الوقت وضغوط العمل، إضافة إلى التخطيط الاستراتيجي، وكيفية إدارة الوقت، وإدارة الأزمات، بجانب محاضرات حول نظم الامتحانات وتقويم الطلاب وتوصيف المقررات الدراسية، وتنمية المهارات الذاتية، وفنيات تصميم البحوث.

وأضاف الشربيني أن الدورة التدريبية التي عقدت on line، ساعدت على التحاق أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر في خارج مصر الالتحاق بها من خلال برنامج إلكتروني مؤمن تأمينا كاملا في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور الأستاذ حسن محروس المدير الإداري للمركز.