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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدي حدا أحبه.. نانسي عجرم تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة

نانسي عجرم
نانسي عجرم

 

نشرت الفنانه نانسي عجرم برومو اغنيتها الجديده بدي حدا احبه علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصوؤ والفيديوهات "انستجرام"


وعلقت نانسي عجرم علي الفيديو معلقه: "ماذا عن أغنية جديدة غدا، بدي حدا احبه" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مساء أمس الأربعاء، حفلا غنائيا داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وظهرت نانسي خلال الحفل بإطلالة مميزة، بفستان من تصميم حسين بظاظا، وقدمت مجموعة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، أبرزها "جاية معاك" و"حبك بيقوي" و"بدنا نولع الجو" و"ما تيجي هنا"، وغيرها.


وقامت نانسي بحمل العلم المصري خلال غنائها "أنا مصري"، أما خلال تقديمها أغنيتها الشهيرة "يا بنات يا بنات" رافقها على المسرح عدد من الفتيات.

وقامت نانسي بغناء عددا من أبرز الأغاني الخاص بها من بينها كل من أغنية “قلبي يا قلبي”، و"مستنياك"، و"يا طبطب"، حاسة بيك"، و"حبك بيقوى"، و"جاية معاك".

يذكر أن اخر اعمال الفنانه نانسي عجرم اغنية" جايه معاك" من كلمات ​​خالد تاج الدين​​، ألحان ​​وليد سعد​​ وتوزيع موسيقي ​​أحمد إبراهيم​​.


اغنية "جايه معاك" هي الأغنية الثالثة من ألبوم نانسي المرتقب صدوره “​نانسي 10​”، وكانت أصدرت أغنيتين منه الأولى باللهجة المصرية بعنوان “​حبك بيقوى​​” وأخرى لبنانية وهي “​​مشكلتك الوحيدي​​” التي حققت 2 مليون مشاهدة على “يوتيوب” ودخلت بها الترند المحلي والعالمي على الموقع نفسه.


عبّر الشاعر خالد تاج الدين، عن سعادته بنجاح كل من أغنية "جايه معاك" و"حبك بيقوى" لـ نانسي عجرم، والذان طرحتهما مؤخراً عبر القناه الرسمية الخاصة بها على “اليوتيوب”.

قال خالد تاج الدين، في تصريح لـ “صدى البلد”: "جايه معاك" تاني أغنية لنانسي عجرم بعد أغنية حبك بيقوى اللي طرحتها من قريب، وكانت كلامي والحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب، احنا خلصنا الأغنيتين وسمعناهم لـ جيجي لمارا، مدير اعمال نانسي".

 

وتابع خالد تاج الدين قائلاً:"عجبتها الاغاني جداً وتواصلت معانا والاغنيتين نجوا مع الناس، وانا اشتغلت مع نانسي قبل كده في فيديو كليب أغنية حاسة بيك واللي حقق نجاح كبير وقتها .. أنا ونانسي وشنا حلو على بعض”.

أغنية  "جايه معاك" كلمات خالد تاج الدين‎، والحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، أما أغنية “حبك بيقوى” في من كلمات خالد تاج الدين‎، والحان وليد سعد، وتوزيع  هاني يعقوب.

 

نانسي عجرم تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة بدى حدا احبه الفنانة اللبنانية يوتيوب

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