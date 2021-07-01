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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: مبادرة حياة كريمة كشفت خيانة المنظمات الممولة

هشام الحلبي
هشام الحلبي

 أكد اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بكرامة الإنسان كشفت خيانة وعمالة المنظمات المشبوهة التي تهاجم مصر لتشويهها.

وتابع اللواء طيار هشام الحلبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر"، مبادرة حياة الكريمة وفرت الآلاف من فرص العمل للشباب من خلال مشاركتهم في تطوير القرى، مشيدا بدور القوات المسلحة المجتمعي والتنموي الذي يهدف للتيسير على المواطن المصري من خلال تنفيذ العديد من الإنجازات والمشروعات الطموحة لدعم التنمية الشاملة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصري.

وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن مبادرة حياة الكريمة متعددة الأبعاد منها الاقتصادي والاجتماعي والقومي وتعد فخر للمصريين، متسائلا: أليس ما يتم استهدافه من خلال هذه المبادرة يعد حق من حقوق الإنسان فلماذا لم تسلط المنظمات التي تتدعى أنها تدافع عن حقوق الإنسان الضوء على ما يتم إنجازه في هذا الملف الهام. 

المشروع القومي لتطوير قرى الريف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لدى مصر فرصة حقيقية لتطوير قدرات الصناعة وأن الأولوية للصناعة الوطنية في تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف

 وقال الرئيس : " أتابع عن كثب قضية المناقصات مع الشركات التي تستهدف المشاركة في مبادرة حياة كريمة"، لافتا إلى أن "مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطوير التعليم والصحة والاتصالات والزراعة".

وأشار السيسي إلى أن "حجم الجهد لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري كبير، وموارده كبيرة جدا، ويتم إنفاقها في مدة زمنية، أتمنى أن تكون 3 سنوات".

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لكل من ساهم وجهز لانطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سواء مؤسسات الدولة أو القوات المسلحة أو القطاع المدني، متابعا" "كل عام وأنتم طيبين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو".

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده للمعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري: "حرصنا على بدء المشروع في مثل هذا اليوم ليكون تغيير أخر حقيقى لأكثر من نصف سكان مصر.. بنتكلم بين 50 و60 مليون انسان في الريف المصرى بنغير حياتهم".
 

طيار هشام الحلبي خط احمر المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا تطوير القرى عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة

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