4 شركات وطنية ستشارك فى إنتاج العلاج
متحدث الصحة يعلن تفاصيل جديدة عن لقاحات كورونا وضمور العضلات .. فيديو
قال الدكتور خالد مجاهد، متحدث الصحة، إن مرض ضمور العضلات، من الأمراض التي تحتاج أدوية غالية الثمن، وعلاجها الأعلى بالعالم.
وأضاف الدكتور خالد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامي محمد الباز، أنه تم توقيع تعاون مع إحدى الشركات لـ توفير أدوية لـ مرض ضمور العضلات، وأنه من الأسبوع المقبل سيتم علاج أول 10 حالات.
ولفت الدكتور خالد مجاهد، إلى أن الوزارة قامت بتسجيل مجموعة من الحالات وسيتم علاجها، بالترتيب، وأن وزيرة الصحة هالة زايد قامت بتشكيل لجنة يكون اختصاصها متابعة مرضى ضمور العضلات.
4 شركات وطنية ستشارك فى إنتاج العلاج
ولفت “ متحدث الصحة ” إلى أن هناك 4 شركات وطنية ستشارك فى إنتاج هذا العلاج، وأن صندوق تحيا مصر فتح حساب لـ تلقى التبرعات من المواطنين.
وكشف “ متحدث الصحة ” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي، وتوفير الأدوية و العلاج لجميع المصريين.
وأكد أنه سيتم إرسال أطباء مصريين للتأهيل ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بمرض ضمور العضلات وكشف أن الوزارة بصدد لإطلاق مبادرة في شهر يوليو الجاري جديدة للكشف عن الأمراض الوراثية.
وتابع: لدينا مصنعين لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، تابعين للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" أحدهما في العجوزة ومصنع جاري الانتهاء منه في 6 أكتوبر، و مصنع العجوزة لديه خطوط إنتاج تم معاينتها من قبل وفد من منظمة الصحة العالمية قبل شهرين ورأى خطوط الإنتاج وقدرتها وكفاءتها قبل الإنتاج، وعندما وقعنا الاتفاق مع شركة سينوفاك الصينية جاء لنا وفد من الخبراء الصينيين وهم معنا منذ شهر ونصف للإشراف على عملية التصنيع".
وأشار إلى أن: "أول أمس أنتجنا 300 ألف جرعة لقاح كورونا ونستطيع إنتاج 600 ألف جرعة في اليوم، أي أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تتراوح بين 110 إلى 220 مليون جرعة سنويا، مشيرًا إلى أن مصنع أكتوبر، كبير جدًا تصل قدرته الإنتاجية لـ 3 ملايين جرعة يوميا وجاري الآن التعاقد مع شركة أخرى مختلفة عن شركة سينوفاك لتصنيع اللقاح في مصر ونستهدف أن تكون مصر رائدة في مجال صناعة اللقاحات، وفاكسيرا تكون ذراع قوي لمصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللقاحات، مؤكدًا أننا نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن في نهاية العام الحالي.
ولفت إلى أن وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أثناء زيارتها في جنيف التقت رئيس التحالف الدولي للتطعيمات والذي أشاد بمصر وحرصها على تنوع مصادر اللقاحات وأنها أول دولة في إفريقيا اتجهت لصناعة اللقاح، وتحدث عن التحدي الكبير الذي يواجه التحالف للحصول على اللقاح بسبب الاحتكار الذي حدث في بعض الدول نظرا لارتفاع نسب الوباء بها.