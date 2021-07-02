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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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4 شركات وطنية ستشارك فى إنتاج العلاج

متحدث الصحة يعلن تفاصيل جديدة عن لقاحات كورونا وضمور العضلات .. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور خالد مجاهد، متحدث الصحة، إن مرض ضمور العضلات، من الأمراض التي تحتاج أدوية غالية الثمن، وعلاجها الأعلى بالعالم. 


وأضاف الدكتور خالد مجاهد،   خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامي محمد الباز، أنه تم توقيع تعاون مع إحدى الشركات لـ توفير أدوية لـ مرض ضمور العضلات، وأنه من الأسبوع المقبل سيتم علاج أول 10 حالات.


ولفت الدكتور خالد مجاهد، إلى أن الوزارة قامت بتسجيل مجموعة من الحالات وسيتم علاجها، بالترتيب، وأن وزيرة الصحة هالة زايد قامت بتشكيل لجنة يكون اختصاصها متابعة مرضى ضمور العضلات.

4 شركات وطنية ستشارك فى إنتاج العلاج


ولفت “ متحدث الصحة ” إلى أن هناك 4 شركات وطنية ستشارك فى إنتاج هذا العلاج، وأن صندوق تحيا مصر فتح حساب لـ تلقى التبرعات من المواطنين.


وكشف “ متحدث الصحة ” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي، وتوفير الأدوية و العلاج لجميع المصريين.


وأكد أنه سيتم إرسال أطباء مصريين للتأهيل ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بمرض ضمور العضلات وكشف أن الوزارة بصدد لإطلاق مبادرة في شهر يوليو الجاري جديدة للكشف عن الأمراض الوراثية.

 

وتابع:  لدينا مصنعين لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، تابعين للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" أحدهما في العجوزة ومصنع جاري الانتهاء منه في 6 أكتوبر، و مصنع العجوزة لديه خطوط إنتاج تم معاينتها من قبل وفد من منظمة الصحة العالمية قبل شهرين ورأى خطوط الإنتاج وقدرتها وكفاءتها قبل الإنتاج، وعندما وقعنا الاتفاق مع شركة سينوفاك الصينية جاء لنا وفد من الخبراء الصينيين وهم معنا منذ شهر ونصف للإشراف على عملية التصنيع".

وأشار إلى أن: "أول أمس أنتجنا 300 ألف جرعة لقاح كورونا ونستطيع إنتاج 600 ألف جرعة في اليوم، أي أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تتراوح بين 110 إلى 220 مليون جرعة سنويا، مشيرًا إلى أن مصنع أكتوبر، كبير جدًا تصل قدرته الإنتاجية لـ 3 ملايين جرعة يوميا وجاري الآن التعاقد مع شركة أخرى مختلفة عن شركة سينوفاك لتصنيع اللقاح في مصر ونستهدف أن تكون مصر رائدة في مجال صناعة اللقاحات، وفاكسيرا تكون ذراع قوي لمصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللقاحات، مؤكدًا أننا نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن في نهاية العام الحالي.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أثناء زيارتها في جنيف التقت رئيس التحالف الدولي للتطعيمات والذي أشاد بمصر وحرصها على تنوع مصادر اللقاحات وأنها أول دولة في إفريقيا اتجهت لصناعة اللقاح، وتحدث عن التحدي الكبير الذي يواجه التحالف للحصول على اللقاح بسبب الاحتكار الذي حدث في بعض الدول نظرا لارتفاع نسب الوباء بها.
 

خالد مجاهد متحدث الصحة ضمور العضلات اخر النهار صندوق تحيا مصر لقاحات كورونا الدكتور خالد مجاهد

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