بن شرقى يهنئ محمد عبد الشافى بـ عيد ميلاده.. شاهد

هنأ بن شرقى لاعب نادى الزمالك ، صديقه محمد عبد الشافي بعيد ميلاده الـ 36 “ونشر صورة تجمعه به من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام ".

وعلق بن شرقى قائلا " "عيد ميلاد سعيد اخى" .

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاد محمد عبد الشافي لاعب الفريق خلال مران اليوم.

وأقام لاعبو الزمالك ممرا شرفيا لعبد الشافي قبل انطلاق تدريب اليوم للاحتفال بعيد ميلاده.



كما احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتوقيع التونسي سيف الدين الجزيري على عقود انضمامه للفريق بشكل نهائي.

وأقام لاعبو الزمالك ممرا شرفيا قبل انطلاق تدريب اليوم للجزيري بعد إعلان الإدارة عن تفعيل بند شراء اللاعب من المقاولون.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد نجحت في تفعيل بند شراء التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق المعار من المقاولون العرب.

وبمقتضى العقد يستمر الجزيري مع الزمالك لمدة ٣ سنوات، وينتهي عقده بنهاية عام ٢٠٢٤.

وفعل الزمالك بند الشراء في عقد إعارة سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب بناء على رغبة المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، الذي طالب إدارة الزمالك باستمرار الجزيري مع الفريق، والتعاقد معه بشكل نهائي.



أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الخميس بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا لخوض لقاء الغزل المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

وأكد الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' أن مسئولي الزمالك بدأوا المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق لتجديد التعاقد معه وغلق الباب بشكل نهائي أمام الرحيل .

وأضاف صادق : تواصل مسئولو الزمالك مع كريم البولق وكيل بن شرقي وطلبوا منه الحضور إلى القاهرة والتفاوض بينهما من أجل توقيع عقود التجديد والاتفاق على كل الأمور المالية.

واستقر مسئولو الزمالك على زيادة عقد اللاعب من الناحية المالية وترضيته للإبقاء عليه مع الفريق والحصول على توقيعه وغلق الباب بشكل نهائي على باقي العروض الخليجية التي تلقاها في الفترة الماضية ، حيث يتبقى له موسماً آخر في عقده مع النادي ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

موقف عبد الله جمعة من الرحيل

واختتم صادق : عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق قد يرحل بنهاية الموسم الجاري نظراً للخلافات الكبيرة بينه وبين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ، مما أدى إلى خروجه من حسابات المدرب والإعتماد على الثنائي محمد عبد الشافي و أحمد فتوح .