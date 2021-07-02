ستظل وحش إفريقيا.. جماهير الأهلى تدعم الشناوي

بعد تسببه في تعادل بيراميدز

وجهت جماهير النادي الأهلى الدعم لـ محمد الشناوي حارس الفريق الأول بعد خطأه في مباراة أمس، والذي تسبب في تعادل بيراميدز مع الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت بالدوري المصري الممتاز.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التعليقات: "‏الجميع يخطئ لكن الكبار هم من يتعلموا من أخطائهم وأنت كبير القوم وحارسنا الأمين #ادعم_الشناوى"، "‏ماتش وعدى.. ركز في اللي جاي اهم يا شناوي وان شاء الله تكون سبب في تتويجنا بالعاشرة يا حارس مصر الاول#ادعم_الشناوي ".



وقال آخرون "‏‎#ادعم_الشناوى

مش هننسالك كل انجاز عملته وكل هدف منعته عن شباكك ستظل وحش افريقيا ياشنو.. قدر الله وماشاء فعل واللي جاي احسن باذن الله"، "‏انا اللى مافيش ايدين طيلانى انا النجم السابق دايما وهفضل كده فى العالى انا محمد الشناوى حارس افريقيا الاول ‎#ادعم_الشناوى ".



وانتهت أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وبهذا التعادل يرتفع رصيد الأهلي الى النقطة 42 ويحتل المركز الثالث كما هو، بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 35 محتلاً المركز الـ 9