علاقة أدوية خفض ضغط الدم بمصابي كورونا

في وقت مبكر من جائحة فيروس كورونا المستجد ،كانت هناك مخاوف من أن نوعًا من الأدوية المستخدمة في المقام الأول لعلاج خفض ضغط الدم قد يؤدي إلى تفاقم العدوى.

تعمل أدوية خفض ضغط الدم من خلال التفاعل مع ACE2 ، وهو مستقبل موجود على سطح الخلايا المسؤولة عن تنظيم ضغط الدم، هذه المستقبلات هي سمة مشتركة في الخلايا في جميع أنحاء نظام القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.

يستخدم SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ COVID-19 ، الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 للدخول إلى الخلايا المضيفة في جسم الإنسان، تكهن بعض العلماء بأن تناول أدوية خفض ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العدوى.

في مايو 2020 ، أفادت Medical News Today عن دراسة صغيرة نسبيًا لم تجد أي صلة بين تناول الأدوية وخطر الإصابة بـ COVID-19.

الآن ، قام الباحثون في المملكة المتحدة بتجميع بيانات من 19 دراسة في أكبر تحليل تلوي للتحقيق في هذا السؤال، يوفر عملهم مزيدًا من الطمأنينة بأن الأدوية لا تزيد من خطر الإصابة بفيروس COVID-19 الشديد أو الوفاة بسبب العدوى.

تشير الدراسة إلى أن الاستخدام طويل الأمد للأدوية التي يتناولها أيضًا الأشخاص المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى يمكن أن يقلل من شدة العدوى ويحسن البقاء على قيد الحياة.

آثار أدوية ضغط الدم

كان هناك ارتباط آخر مقترح هو أن مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين ، وكلاهما دواء لعلاج ضغط الدم ، قد يكون لهما تأثير سلبي على الأشخاص المصابين بـ COVID-19.

قال فاسيليوس فاسيليو ، دكتوراه ، ماجستير ، MBBS ، أستاذ مشارك في أمراض القلب في جامعة إيست أنجليا ، لـ Healthline: "هذا مرتبط باحتمالية السماح لمزيد من الفيروس التاجي بدخول الخلايا".

نظرت دراستهم التي صدرت هذا الأسبوع عن هذه الأدوية في السؤال.

قال فاسيليو ، الذي كان الباحث الرئيسي في الدراسة: "يمكن لدراستنا أن تقول بشكل قاطع أن هذه الأدوية آمنة في COVID-19".

علاوة على ذلك ، رأى الباحثون فائدة محتملة للأدوية لمجموعة معينة من المرضى.

الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19 ولكنهم كانوا يتناولون هذه الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم ، كان لديهم انخفاض بنسبة 33 في المائة في النتائج الحرجة لـ COVID-19 ، مثل الدخول إلى وحدة العناية المركزة ، أو الحاجة إلى التهوية ، أو الموت.

قال فاسيليو: "الرسالة الوحيدة التي يجب أخذها إلى المنزل هي أنه إذا وصفت لك مثل هذه الأدوية لأي حالة طبية أساسية ، فعليك بالتأكيد الاستمرار في تناولها".

وقال: "إذا كانت الحالة الأساسية هي ارتفاع ضغط الدم ، فقد يؤدي ذلك إلى تحسين التشخيص إذا كنت مصابًا بـ COVID".