عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاقة أدوية خفض ضغط الدم بمصابي كورونا

علاقة أدوية خفض ضغط
علاقة أدوية خفض ضغط الدم بمصابي كورونا

في وقت مبكر من جائحة  فيروس كورونا المستجد ،كانت هناك مخاوف من أن نوعًا من الأدوية المستخدمة في المقام الأول لعلاج خفض ضغط الدم قد يؤدي إلى تفاقم العدوى.

 

تعمل أدوية خفض ضغط الدم من خلال التفاعل مع ACE2 ، وهو مستقبل موجود على سطح الخلايا المسؤولة عن تنظيم ضغط الدم، هذه المستقبلات هي سمة مشتركة في الخلايا في جميع أنحاء نظام القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.

 

يستخدم SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ COVID-19 ، الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 للدخول إلى الخلايا المضيفة في جسم الإنسان، تكهن بعض العلماء بأن تناول أدوية خفض ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العدوى.

 

في مايو 2020 ، أفادت Medical News Today عن دراسة صغيرة نسبيًا لم تجد أي صلة بين تناول الأدوية وخطر الإصابة بـ COVID-19.

 

الآن ، قام الباحثون في المملكة المتحدة بتجميع بيانات من 19 دراسة في أكبر تحليل تلوي للتحقيق في هذا السؤال، يوفر عملهم مزيدًا من الطمأنينة بأن الأدوية لا تزيد من خطر الإصابة بفيروس COVID-19 الشديد أو الوفاة بسبب العدوى.

 

تشير الدراسة إلى أن الاستخدام طويل الأمد للأدوية التي يتناولها أيضًا الأشخاص المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى  يمكن أن يقلل من شدة العدوى ويحسن البقاء على قيد الحياة.

 

آثار أدوية ضغط الدم

 

كان هناك ارتباط آخر مقترح هو أن مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين ، وكلاهما دواء لعلاج  ضغط الدم ، قد يكون لهما تأثير سلبي على الأشخاص المصابين بـ COVID-19.

 

قال فاسيليوس فاسيليو ، دكتوراه ، ماجستير ، MBBS ، أستاذ مشارك في أمراض القلب في جامعة إيست أنجليا ، لـ Healthline: "هذا مرتبط باحتمالية السماح لمزيد من الفيروس التاجي بدخول الخلايا".

 

نظرت دراستهم التي صدرت هذا الأسبوع عن هذه الأدوية في السؤال.

 

قال فاسيليو ، الذي كان الباحث الرئيسي في الدراسة: "يمكن لدراستنا أن تقول بشكل قاطع أن هذه الأدوية آمنة في COVID-19".

 

علاوة على ذلك ، رأى الباحثون فائدة محتملة للأدوية لمجموعة معينة من المرضى.

 

الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19 ولكنهم كانوا يتناولون هذه الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم ، كان لديهم انخفاض بنسبة 33 في المائة في النتائج الحرجة لـ COVID-19 ، مثل الدخول إلى وحدة العناية المركزة ، أو الحاجة إلى التهوية ، أو الموت.

 

قال فاسيليو: "الرسالة الوحيدة التي يجب أخذها إلى المنزل هي أنه إذا وصفت لك مثل هذه الأدوية لأي حالة طبية أساسية ، فعليك بالتأكيد الاستمرار في تناولها".

 

وقال: "إذا كانت الحالة الأساسية هي ارتفاع ضغط الدم ، فقد يؤدي ذلك إلى تحسين التشخيص إذا كنت مصابًا بـ COVID".

 

خفض ضغط الدم أدوية خفض ضغط الدم فيروس كورونا المستجد الجهاز التنفسي آثار أدوية ضغط الدم

موضوعات متعلقة

بتمرين مدته 5 دقائق .. حيل سحرية تخفض ضغط الدم مثل الأدوية

لمرضي الضغط المرتفع .. مشروبات طبيعية تساعد على ضبطه .. احذر هذه الأخطاء في عاداتك الغذائية

ترشيحاتنا

بالسعر والمواصفات.. بورشه تكشف عن كايين تيربو GT.. صور

كيفية تضييق الخناق على النفس الأمارة؟.. خطيب المسجد الحرام: بفتح هذا الباب

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

إعلان قائمة المنتخب الأولمبي المشارك فى أولمبياد طوكيو فى السابعة مساءً

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان في الدوري المصري

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز .. حقيقة زواج سمية الخشاب من عمر كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان قائمة المنتخب الأولمبي المشارك فى أولمبياد طوكيو فى السابعة مساءً

ضبط عاملين ظهرا في فيديو يتحرشان بعاملة نظافة بالفيوم.. والفتاة تنفي

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يمد مهلة استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

شروط وحالات إضافة المواليد على بطاقات التموين خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

فيديو

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثروة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ