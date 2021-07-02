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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"إنعاش القلب والتنفس".. ندوة جديدة بمديرية شباب الإسكندرية

ندوة بمديرية شباب
ندوة بمديرية شباب الإسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية برئاسة دكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، بالتعاون مع منطقة الاسكندرية لكرة القدم برئاسة الحاج عامر، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان "انعاش القلب والتنفس"، بقاعة المؤتمرات بديوان عام مديرية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمدالشريف محافظ الاسكندرية، بالاهتمام بصقل مهارات المدربين بالهيئات الشبابية والرياضية.

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وشهدت الندوة حضور كل من الحاج عامر حسين، رئيس منطقة الإسكندرية لكره القدم، وحنان عبد الفتاح مدير إدارة الهيئات نائبه عن الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة،  والكابتن حسن اسماعيل المدير التنفيذي للمنطقة إسكندرية لكره القدم.

وألقى المحاضرة ا.د سامح مرس عرب استاذ القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتور علاء رشاد رئيس اللجنة الطبية بمنطقة الإسكندرية لكرة القدم.

وتناولت الندوة الأسباب الأكثر انتشار لتوقف القلب المفاجئ للرياضيين، وانعاش القلب الرئوي، وانعاش القلب والتنفس، ودور المسعف للحفاظ على الحياه ومنع المضاعفات، بحضور ٦٠ من مدربى كرة القدم والاداريين واخصائيي إصابه الملاعب بالهيئات الرياضية.

 

هذه ليست الندوة الأولى التى تقوم مديرية الشباب والرياضة بتنفيذها لصقل مهارات مدربى الألعاب المختلفة وتمت الندوة بشقين نظري وعملي.

الاسكندرية وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي مديرية الشباب

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