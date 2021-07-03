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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد يوم من إنقاذها.. وفاة مسنة متأثرة بجراحها أسفل أنقاض عقار الدخيلة

انهيار عقار غرب الإسكندرية
انهيار عقار غرب الإسكندرية

ارتفع عدد ضحايا عقار الدخيلة المنهار، غرب الإسكندرية، إلى 6 أشخاص، بعد وفاة الحاجة نادية موسى، التي تم إنقاذها بعد بقائها 18 ساعة تحت أنقاض عقار الدخيلة المنهار، مصرعها، أثناء وجودها بالمستشفى التي نقلت إليها عقب انتشالها.

 

وتمكنت الحماية المدنية، أول أمس الخميس، من إنقاذ مسنة تبلغ من العمر 60 عامًا أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار، بعد 18 ساعة من البحث والتنقيب، باستخدام أجهزة دقيقة نظرًا لصعوبة دخول مُعدات ثقيلة لضيق المكان.

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ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الاسكندرية، في انتشال جثتين من تحت أنقاض عقار الدخيلة المنهار، وهما "نورا صابر 67 عاما، وعبير 37 عاما. 

 

ونجحت الحماية المدنية حتى في إنقاذ 4 حتى الآن عقب استخراج نادية موسى، 60 عامًا، على قيد الحياة، وهم ريتاج محمد، 10 أعوام، وعلي جابر أمين 17 عاما، وشخص يدعى "السيد"، وانتشال 3 جثث حتى الآن من عقار الدخيلة المنهار.

 

وتواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث والتنقيب عن أخر ضحية، بعد مرور أكثر من 24 ساعة حتى الآن، ولضيق المكان يتم البحث يدويًا باستخدام أجهزة دقيقة بعدما تعثر دخول المعدات الثقيلة إلى مكان العقار المنهار.

وانهار عقار قديم مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق ودور أرضي بمنطقة الدخيلة الجبلية بحي العجمي غرب الإسكندرية، وأسفر الانهيار عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

 

وتلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بانهيار عقار قديم مأهول بالسكان، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

 

وعلى الفور توجه رئيس الحي بصحبة قوات الدفاع المدني وقسم شرطة الدخيلة وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار.

 

وتبين سقوط عقار بشارع البرسيم بالدخيلة الجبلية، ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض، وتقوم قوات الدفاع المدني بعمليات البحث والإنقاذ، وتمكنت من انتشال طفلة حية من تحت الأنقاض.وأخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية 4 عقارات مجاورة لعقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية حفاظا على سلامة المواطنين، فضلاً عن قطع كافة المرافق لاستكمال اعمال البحث عن ضحايا أسفل العقار.

 

ووصل فريق من نيابة الدخيلة بالإسكندرية فى مكان عقار الدخيلة المنهار لمعاينة الحادث، كما وصل مدير أمن الإسكندرية وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمتابعة انهيار العقار.

 

أصدرت نيابة الدخيلة، غرب الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود زغلول، قرارا بالتحفظ على ملف عقار الدخيلة المنهار، غرب الإسكندرية، واستدعاء مسئول الحي لمعرفة تداعيات الانهيار والقرارات التنفيذية التي صدرت بشأن العقار وتوجه فريق من النيابة للاستمتاع لأقوال المصابين وشهود العيان.

الدخيلة الاسكندرية غرفة عمليات غرب الإسكندرية مديرية امن الاسكندرية

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