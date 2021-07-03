مع ارتفاع درجات الحرارة .. نصائح للوقاية من حروق الشمس

تشهد البلاد خلال هذه الأيام موجه من الطقس السئ وقد تصل درجات الحرارة إلي 44 درجة مئوية مما يعرض الكثير للشعور بالتعب و الإرهاق بالإضافة إلي إصابة البعض بـ حروق الشمس نتيجة التعرض لأشعة الشمس بشكل خاطئ.

من الجيد للأطفال والكبار قضاء بعض الوقت في اللعب وممارسة الرياضة في الهواء الطلق ولكن من المهم القيام بذلك بأمان، فيجب أن تساعد عائلتك على الاستمتاع بأشعة الشمس مع تجنب الضرر الذي قد يسببه الكثير منها مثل حروق الشمس.

كشف موقعhealthychildren، عن بعض القواعد و النصائح البسيطة للحماية من حروق الشمس ..

نصائح للوقاية من حروق الشمس

-إبقاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، و البحث عن الظل تحت شجرة أو مظلة أو مظلة عربة الأطفال.

-عندما يكون ذلك ممكنًا ، ارتدِ لنفسك ولأطفالك ملابس مريحة وهادئة تغطي الجسم ، مثل السراويل القطنية الخفيفة والقمصان ذات الأكمام الطويلة والقبعات.

-اختر الملابس المصنوعة من نسج ضيق ؛ إنها تحمي بشكل أفضل من الملابس ذات النسج الفضفاض، إذا لم تكن متأكدًا من مدى ضيق نسج القماش ، فامسكه لترى مقدار الضوء الذي يضيء من خلاله، كلما قل الضوء كان ذلك أفضل، أو يمكنك البحث عن ملابس واقية مكتوب عليها عامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية (UPF).

-ارتدي قبعة بحافة 3 بوصات بالكامل لحماية الوجه والأذنين والجزء الخلفي من الرقبة.

-قلل من تعرضك لأشعة الشمس بين الساعة 10:00 صباحًا و 4:00 مساءً عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية في أقوى حالاتها.

-ارتداء النظارات الشمسية مع حماية من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 99٪ على الأقل، ابحث عن النظارات الشمسية ذات الحجم الشبابي مع حماية من الأشعة فوق البنفسجية لطفلك.

-استخدم واقي الشمس.

-تأكد من أن كل فرد في عائلتك يعرف كيف يحمي بشرته وعينيه، تذكر أن تكون قدوة حسنة من خلال ممارسة السلامة من الشمس بنفسك.

-كريم واقي من الشمس

يمكن أن يساعد الواقي من الشمس في حماية الجلد من حروق الشمس وبعض أنواع سرطان الجلد ولكن فقط إذا تم استخدامه بشكل صحيح، ضع في اعتبارك أنه يجب استخدام واقي الشمس للوقاية من أشعة الشمس ، وليس كسبب للبقاء في الشمس لفترة أطول.