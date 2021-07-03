عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع ارتفاع درجات الحرارة .. نصائح للوقاية من حروق الشمس

حروق الشمس
حروق الشمس

تشهد البلاد خلال هذه الأيام موجه من الطقس السئ وقد تصل درجات الحرارة إلي 44 درجة مئوية مما يعرض الكثير للشعور بالتعب و الإرهاق  بالإضافة إلي إصابة البعض بـ حروق الشمس نتيجة التعرض لأشعة الشمس بشكل خاطئ.

من الجيد للأطفال والكبار قضاء بعض الوقت في اللعب وممارسة الرياضة في الهواء الطلق ولكن من المهم القيام بذلك بأمان، فيجب أن تساعد  عائلتك على الاستمتاع بأشعة الشمس مع تجنب  الضرر الذي قد يسببه الكثير منها مثل حروق الشمس.

 

كشف موقعhealthychildren، عن بعض القواعد و النصائح البسيطة للحماية من حروق الشمس ..

 

نصائح للوقاية من حروق الشمس

-إبقاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، و البحث عن الظل تحت شجرة أو مظلة أو مظلة عربة الأطفال.

 

-عندما يكون ذلك ممكنًا ، ارتدِ لنفسك ولأطفالك ملابس مريحة وهادئة تغطي الجسم ، مثل السراويل القطنية الخفيفة والقمصان ذات الأكمام الطويلة والقبعات.

 

-اختر الملابس المصنوعة من نسج ضيق ؛ إنها تحمي بشكل أفضل من الملابس ذات النسج الفضفاض، إذا لم تكن متأكدًا من مدى ضيق نسج القماش ، فامسكه لترى مقدار الضوء الذي يضيء من خلاله، كلما قل الضوء  كان ذلك أفضل، أو يمكنك البحث عن ملابس واقية مكتوب عليها عامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية (UPF).

 

-ارتدي قبعة بحافة 3 بوصات بالكامل لحماية الوجه والأذنين والجزء الخلفي من الرقبة.

 

-قلل من تعرضك لأشعة الشمس بين الساعة 10:00 صباحًا و 4:00 مساءً عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية في أقوى حالاتها.

 

-ارتداء النظارات الشمسية مع حماية من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 99٪ على الأقل،  ابحث عن النظارات الشمسية ذات الحجم الشبابي مع حماية من الأشعة فوق البنفسجية لطفلك.

 

-استخدم واقي الشمس.

 

-تأكد من أن كل فرد في عائلتك يعرف كيف يحمي بشرته وعينيه، تذكر أن تكون قدوة حسنة من خلال ممارسة السلامة من الشمس بنفسك.

 

-كريم واقي من الشمس

يمكن أن يساعد الواقي من الشمس في حماية الجلد من حروق الشمس وبعض أنواع سرطان الجلد ولكن فقط إذا تم استخدامه بشكل صحيح، ضع في اعتبارك أنه يجب استخدام واقي الشمس للوقاية من أشعة الشمس ، وليس كسبب للبقاء في الشمس لفترة أطول.

حروق الشمس درجات الحرارة واقي الشمس اشعة الشمس ملابس واقية

ترشيحاتنا

الرى:الانتهاء من تأهيل الألف كيلومتر الثانية من الترع بمختلف المحافظات

اغتنمه .. ذكر يفتح الأبواب المغلقة ويسهل الأمور الصعبة

بقعة الجحيم.. النيران تشتعل في نصف مياه المحيط

بعد الانضمام للمنتخب الأوليمبي.. أرقام الثلاثي الكبار المشارك في أولمبياد طوكيو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 3 يوليو 2021

"تعليم الجيزة": قبول اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة.. الإثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تدمر سدا إثيوبيا

3 علاوات وحافز وترقيات.. تفاصيل الزيادة الجديدة لمرتبات الموظفين

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

السعودية تحظر سفر مواطنيها إلى إثيوبيا.. تعرف على السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

أول إعصار مدمر لعام 2021.. إلسا في طريقه لضرب ولاية فلوريدا|صور

فيديو

لن نقبل المساس بحقوقنا.. وزير الري المصري يتحدث عن سد النهضة

أحد رموز فن التصوير.. وداعا رمسيس مرزوق

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ