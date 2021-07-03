بعد التحذير من ارتفاع الحرارة.. كيف تحمي طفلك؟ هاني الناظر يقدم نصائح صحية للتعامل مع أيام الصيف .. مشروبات صحية لمقاومة الطقس

نصائح لحماية طفلك من أضرار الطقس الحار

كيف تحمي نفسك من ارتفاع حرارة الجو

سوائل ومشروبات طبيعية لترطيب الجسم في الحر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة بدأ من اليوم و التي تستمر حتى يوم الثلاثاء وتصل إلى 44 درجة مئوية، يعتبر الأطفال من أكثر الفئات التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة.

أكد موقع healthychildren، أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إصابة الأطفال بالعديد من الأمراض، لذا يجب التأكد من حماية طفلك من الحرارة قدر الإمكان ، وراقب الأعراض ، واتصل بطبيب الأطفال إذا لاحظت أي تطور.

كيف تحمي طفلك من حر الصيف





منع آثار الحرارة الشديدة

يشكل ارتفاع درجات الحرارة خطرا على صحة الأطفال الحرارة، ولكن هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتغلب على الحرارة وحماية طفلك من الأمراض المرتبطة بالحرارة:

-ابحث عن أماكن مكيفة

إذا كان منزلك لا يحتوي على تكييف ، فابحث عن مبنى قريب به يمكن أن تكون المكتبات مكانًا رائعًا للابتعاد عن الحرارة. إذا كنت تعيش في مكان لا يمكن التنبؤ بتكييف الهواء فيه ، فخطط مسبقًا للحصول على مكان آمن لك ولعائلتك للذهاب إليه في الأوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة.

-حافظ على رطوبتك

شجع أطفالك على شرب الماء بانتظام وجعله متاحًا بسهولة حتى قبل أن يطلبوه، في الأيام الحارة يمكن إعطاء الرضع الذين يتلقون لبن الأم في زجاجة حليب ثدي إضافي في زجاجة ، ولكن لا ينبغي إعطاؤهم الماء خاصة في الأشهر الستة الأولى من العمر، يمكن إعطاء الرضع الذين يتلقون الحليب الصناعي صيغة إضافية في زجاجة.

-ارتدي ملابس خفيفة

ألبس أطفالك ملابس فاتحة اللون وخفيفة الوزن ومحدودة بطبقة واحدة من مادة ماصة تزيد من تبخر العرق.

-تهدئة

عندما يشعر طفلك بالحرارة امنحه حمامًا باردًا أو رذاذ مائي ليبرد، تعتبر السباحة طريقة رائعة أخرى للاسترخاء و البقاء نشيطًا.

-منع التعرض لأشعة الشمس

-عدم ترك الأطفال في السيارة

لا تترك الأطفال في السيارة أو في مركبة آلية أخرى مغلقة، يمكن أن ترتفع درجة حرارة السيارة حوالي 19 درجة في أقل من 10 دقائق وتستمر في الارتفاع إلى درجات الحرارة التي تسبب الموت.

الآثار الصحية المحتملة للحرارة الشديدة

يمكن للحرارة الشديدة أن تجعل الأطفال مرضى بعدة طرق ، بما في ذلك:

-جفاف

-الإنهاك الحراري

-تشنجات حرارية

-ضربة شمس

هاني الناظر يقدم نصائح صحية للتعامل مع أيام الصيف

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث الأسبق، عن بعض الأمور التي يجب القيام بها خلال أيام الصيف الحارة لكي تستمتع بفصل الصيف دون الوقوع في أي مشاكل صحية.

كتب هاني الناظر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسيوك" أن في ايام الصيف الحارة ماهو افضل مشروب ؟الماء ..وافضل طعام؟ السلاطة الخضراء ..وافضل ملابس ؟ القطنية فاتحة اللون .."

تابع هاني الناظر: "وافضل صابون للاستحمام ؟صابونة الجلسرين ..وافضل درجة حرارة مياه للاستحمام ؟الماء البارد ..وافضل وقت للتعرض لأشعة الشمس ؟ بعد الرابعة عصرا ."



أضاف هاني الناظر: " وافضل وسيلة للحماية من شمس الظهيرة ؟شمسية اليد ..وافضل عدد ساعات نوم ؟ثمانية متواصلة.. استمتعوا بالصيف وابتعدوا عن مشاكله."

مشروبات صحية لمقاومة الطقس الحار

فيما يلي قائمة من المشروبات الصيحة التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي والبقاء منتعشًا وصحيًا خلال أيام الصيف الحار.

ماء جوز الهند

منعش ومبرد طبيعي، يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، والتي يمكن أن تساعدك على مقاومة حرارة الصيف وتقليل حرارة الجسم.

شاي أخضر ومانجو سبلاش

مزيج التبريد هذا المحضر بمزيج من المانجو الطازج والشاي الأخضر مفيد لصحتك، يمكنك أيضًا إضافة بضع قطع من الفراولة أو أي فاكهة أخرى تفضلها.

اللبن

تخلص من تلك المشروبات المحملة بالسكر واشرب كوبًا كاملًا من اللبن المنعش، يعتبر من المشروبات التي لها خصائص تبريد رائعة وهو مثالي ليوم صيفي شديد الحرارة.

ليمون بالنعناع

هذا المشروب صحي ومنعش، أضف القليل من أوراق النعناع إلى عصير الليمون المعتاد واستمتع بهذا المشروب المنعش اللذيذ والصحي.

-عصائر الفواكه

امزج فاكهتك المفضلة مع الزبادي مع بعض مكعبات الثلج واستمتع بالنكهة اللذيذة لفواكهك المفضلة.

قهوة باردة

إذا كنت من محبي القهوة، فإن شرب كوب من القهوة الباردة مفيد لك، تساعد القهوة الباردة على تبريد جسمك.

شاي أخضر مثلج بالنعناع

يمنحك المشروب بنكهة النعناع شعورًا مهدئًا ويساعد في تجديد عقلك وجسمك.

ماء الشعير

يحتوي ماء الشعير على عوامل تبريد تساعد في تقليل حرارة الجسم، كما أنه ينظف الكلى ويبقيك خاليًا من السموم.