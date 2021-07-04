بعد انفصالهما .. صور رومانسية تجمع محمد عطية وميرنا الهلباوي

أعلنت المذيعة ميرنا الهلباوي انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية عبر خاصية استوري على إنستجرام.

وكتبت ميرنا الهلباوي "single الحمد لله على كل شئ"، ومسحت كل صورهما سويا.

ألغت ميرنا الهلباوي متابعة محمد عطية على انستجرام، بعد إعلان خبر انفصالها عنه، ومسحت كل صورهما سويا.

وكان احتفل الفنان محمد عطية بخطوبته على ميرنا الهلباوى ونشر عددا من الصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكان قد حرص محمد عطية على إقامة الخطوبة بحضور المقربين فقط وأهل العروسين طبقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.