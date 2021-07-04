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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي إلى ليبيا: إجراء الانتخابات سيخلص البلاد من التدخلات الخارجية

ريتشارد نورلاند
ريتشارد نورلاند

أعلن المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأحد، أن إجراء الانتخابات الليبية سيمكن ليبيا من التخلص من التدخلات الخارجية في شئونها والتأثير عليها.

 

وقال نورلاند في كلمة مسجلة له اليوم، الأحد، إن “تسجيل الناخبين خطوة أساسية في العملية الانتخابية بليبيا”، مؤكدًا ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

 

وأضاف المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، أن إجراء الانتخابات سيمكن ليبيا من التخلص من التأثير الخارجي في شئونها.

 

وتابع: “نقدم الدعم الكامل لكل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات في ليبيا”.

 

واختتم المبعوث الأمريكي إلى ليبيا قائلًا: “الشعب الليبي أصبح لديه الآن فرصة لتحديد مصيره واستعادة دور ليبيا المهم في منطقة شمال أفريقيا”.

 

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أكد في وقت سابق من اليوم أن الحكومة ستوفر كل الدعم لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

 

وأوضح الدبيبة أن الحكومة ملتزمة بما سيتم إقراره بشأن القاعدة الدستورية للعملية الانتخابية، وحرص الحكومة على مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات.

الدبيبة: سنوفر كل الدعم لإنجاح الانتخابات الشرعية

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