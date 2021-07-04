الوطنية للصحافة: تحويل الإصدارات المسائية لـ الأهرام والأخبار والمساء إلى إلكترونية

5 قرارات

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاً اليوم الأحد برئاسة السيد عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وبحضور السادة أعضاء الهيئة، الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة ، الدكتور إيهاب أبو عيش، والدكتورة فاطمة سيد أحمد ، ووليد عبدالعزيز، وسامح عبدالله ، وأسامة أبو باشا ، والشيماء عبدالاله ، ومروة السيسي أمين عام الهيئة .

وقد انتهت الهيئة إلى عدد من القرارات:-

أولاً: الموافقة على منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية اعتباراً من 2021/7/1 حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بمقدار 175 جنيه، على ألا تضم الى الأجر الأساسي.

ثانياً: الموافقة على تحويل إصدارات” الأهرام المسائى" الصادر عن مؤسسة الأهرام، " الأخبار المسائي " الصادر عن مؤسسة أخبار اليوم و" المساء " الصادرة عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ، الى اصدار الكتروني .



ويحتفظ للعاملين بالإصدارات الالكترونية بكافة وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى ، على أن يسرى هذا القرار اعتبارا ً من 15 يوليو 2021.

ثالثاً : الموافقة على تصعيد صالح عبد السميع الصالحي محل رفعت رشاد عضو مجلس الإدارة المنتخب بمؤسسة أخبار اليوم عن الصحفيين لبلوغه سن المعاش .

رابعاً : الموافقة على تعيين أيمن محمود القاضي مدير تحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط ، محل القاسم محمد عوض عضو مجلس الإدارة المعين لوفاته .

خامساً: استعرضت الهيئة طلبات بعض المؤسسات الصحفية لاستثمار أصولها، وطلبت الهيئة تقديم دراسات جدوى لتقييم العروض المقدمة، حرصاً من الهيئة على استثمار الأصول المملوكة للمؤسسات لتعظيم مواردها المالية.