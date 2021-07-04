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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

5 قرارات

الوطنية للصحافة: تحويل الإصدارات المسائية لـ الأهرام والأخبار والمساء إلى إلكترونية

الوطنية للصحافة
الوطنية للصحافة

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاً اليوم الأحد برئاسة السيد عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وبحضور السادة أعضاء الهيئة، الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة ، الدكتور إيهاب أبو عيش، والدكتورة فاطمة سيد أحمد ، ووليد عبدالعزيز، وسامح عبدالله ، وأسامة أبو باشا ، والشيماء عبدالاله ، ومروة السيسي أمين عام الهيئة .

وقد انتهت الهيئة إلى عدد من القرارات:-
أولاً: الموافقة على منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية اعتباراً من 2021/7/1 حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بمقدار 175 جنيه، على ألا تضم الى الأجر الأساسي.

ثانياً: الموافقة على تحويل إصدارات” الأهرام المسائى" الصادر عن مؤسسة الأهرام، " الأخبار المسائي " الصادر عن مؤسسة أخبار اليوم و" المساء " الصادرة عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ، الى اصدار الكتروني . 
      

ويحتفظ للعاملين بالإصدارات الالكترونية بكافة وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى ، على أن يسرى هذا القرار اعتبارا ً من  15 يوليو 2021.

ثالثاً : الموافقة على تصعيد  صالح عبد السميع الصالحي محل  رفعت رشاد عضو مجلس الإدارة المنتخب بمؤسسة أخبار اليوم عن الصحفيين لبلوغه سن المعاش .

رابعاً : الموافقة على تعيين أيمن محمود القاضي مدير تحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط ، محل  القاسم محمد عوض عضو مجلس الإدارة المعين لوفاته .

خامساً: استعرضت الهيئة طلبات بعض المؤسسات الصحفية لاستثمار أصولها، وطلبت الهيئة تقديم دراسات جدوى لتقييم العروض المقدمة، حرصاً من الهيئة على استثمار الأصول المملوكة للمؤسسات لتعظيم مواردها المالية.

الوطنية للصحافة سامح عبدالله فاطمة سيد أحمد الأهرام المسائى

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