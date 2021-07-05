رئيس وزراء تايلاند يدخل في عزل ذاتي بعد مخالطته لشخص مصاب بكورونا

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم /الإثنين/، أن رئيس الوزراء، برايوت تشان أو تشا، دخل في عزل ذاتي بعد مخالطته لشخص ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقل راديو قناة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية عن المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، أنوتشا بوراباتشيسري، قوله "أود أن أؤكد أن رئيس الوزراء سيواصل العمل كالمعتاد ويراقب الوضع عن كثب"، مشيرا إلى أن نتيجة اختبار فيروس كورونا التي أجراها جاءت سلبية.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، غادر رئيس الوزراء مقر الحكومة ظهر اليوم للعمل من المنزل، بعد اجتماعه مع دبلوماسي من ميانمار.