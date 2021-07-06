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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ منة فضالي بتركيا

صدى البلد

نشرت الفنانة منة فضالي صور جديدة لها من داخل اسطنبول بتركيا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وتظهر منة فضالي بإطلالة صباحية بسيطة، حيث ترتدي فستان باللون اللبني القصير، مكشوف الأكتاف، خلف منظر طبيعي خلاب. 

 

ومن الناحية الجمالية، تركت منة فضالي شعرها القصير منسدلًا علي أكتافها، مع بعض الاكسسوارات بيضاء اللون، وميك أب خفيف يبرز جمالها الطبيعي. 

 

وعلقت منة فضالي علي الصور كاتبة: “صباح الخير اسطنبول”. 

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها علي الصور كالاتي: 

 

“الله علي تركيا وجمالها - جميلة اوي - منورة يا منوش - حبيبتي - بحبك”.

 

وشاركت منة فضالي مؤخرا في مسلسل «نسل الأغراب»، بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

 

ويذكر أن منة فضالي تقوم بتدشين أولى خطوات البدء في العلامة التجارية الخاصة بها وهو عطر جديد مقرر طرحه في الأسواق قريبا، واختارت له اسما مختلفا، وهو ما أكدته في تصريح خاص لـ “صدى البلد”.

تركيا إسطنبول منة فضالي اطلالة أحدث ظهور

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