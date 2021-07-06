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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد هاني يهنئ شيكو بعيد ميلاده الـ 41

محمد هاني
محمد هاني

هنأ اللاعب محمد هاني لاعب النادي الأهلي، الفنان هشام محمد الشهير بـ " شيكو “ بعيد ميلاده الـ 41، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

ونشر محمد هاني صورة لـ شيكو عبر خاصية الاستوري، وعلق عليها كاتبًا: "كل عام وانت بخير يا شيكو".

 

جدير بالذكر أن شيكو احتفل بعيد ميلاده الـ 41 ، وشيكو ممثل وكاتب سيناريو ولد في 4\7\1980 في محافظة القاهرة، وبعد اتمامه الثانوية العامة انتسب الى كلية الهندسة في جامعة القاهرة وأثناء دراستة الجامعية أسس فرقة فنية باسم "تمر هندي للأنتاج الفني"، وكان هدفها السخرية من الأفلام السينمائية ولكن بطريقه مضحكة ، ومن أشهر ما قدمته الفرقة هو فيلم بعنوان “رجال لا تعرف المستحيل” وذلك في عام 2002 وكانت بداية انطلاقه.

 

وشارك شيكو في الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية وكان منها: فيلم بنات العم، فيلم سمير وشهير وبهير، مسلسل اللعبة، فيلم الحرب العالمية الثالثة، فيلم حملة فريزر.

 

وشارك شيكو في مسلسل خلصانه بشياكه عام 2017، وشارك في البطولة بجانب أحمد مكي وهشام ماجد، تدور احداث المسلسل حول صراع بين الرجل والمراه ادي الي حرب عالمية ثالثة وفناء معظم البشر، المسلسل من اخراج هشام فتحي.

 

كما شارك شيكو في عام 2018 في فيلم قلب امه، بجانب هشام ماجد وحقق الفيلم نجاح باهر، وتدور احداث قصة الفيلم في اطار كوميدي حول قصة بلطجي وزعيم عصابة يتعرض لحادث وتجرى له عملية زرع قلب لسيده، الفيلم من تأليف شيكو وهشام ماجد، الفيلم من اخراج عمرو صلاح.

 

الأعب محمد هاني محمد هاني النادي الأهلي هشام محمد شيكو

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