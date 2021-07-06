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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 45 مليون جنيه .. جامعة المنصورة تفتتح 3 مراكز اختبارات إلكترونية

جانب من افتتاحات
جانب من افتتاحات جامعة المنصورة

افتتح  الدكتور أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة  يرافقه الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب اليوم الثلاثاء مراكز الاختبارات الالكترونية بكليات الطب ، الصيلة ، الهندسة بحضور فتحى الخشت الأمن القومى وممثل الشركة المنفذة.

وتم تنفيذ مراكز الاختبارات الالكترونية تمشياً مع المشروع القومي لرقمنه الامتحانات وتم تقسيم المشروع إلى أسبقيتين: الأسبقية الأولي بقدرة استيعابية 2400 جهاز والأسبقية الثانية بقدرة 8600 جهاز.


وقد انهت جامعة المنصورة تنفيذ الأسبقية الأولي مقسمة إلى ثلاثة مراكز امتحانات بقدرة استيعابية 2400جهاز بكليات الطب ، الصيلة ، الهندسة بتكلفة اجمالية 45.359 مليون جنيه تضمنت 42.412 مليون تكلفة انشائية منها 31.028 مليون دعم من الجامعة  و11.384 مليون جنيه من التمويل الذاتى  بالاضافة الى2.947 مليون تكلفة الخودام ذات القدرات العالية بمركز التقنية.


وافتتح رئيس الجامعة المركز الأول ومقرة كلية الطب بسعة 750 جهاز، رافقه خلال الافتتاح الدكتور تامر أبو السعد القائم بعمل عميد كلية الطب ،الدكتورة بسمة شومان وكيل الكلية للتعليم والطلاب .


كما تم افتتاح المركز الثاني ومقرة كلية الصيدلة بسعة 700 جهاز ورافقه خلال الافتتاح الدكتورة منال عيد عميد كلية الصيدلة ، الدكتورة رشا بروة وكيل الكلية للتعليم والطلاب ، الدكتور خالد بشير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور نبيل بلاط مستشار رئيس الجامعة  والمشرف الهندسى للمشروع ، الدكتورة يسرا محمد الفار مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية الصيدلة .

كما افتتح المركز الثالث ومقرة كلية الهندسة بسعة 950 جهاز ورافقه خلال الافتتاح الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة ، الدكتور محمد المهدى وكيل الكلية للتعليم والطلاب.


الجدير بالذكر أن جميع هذه الأجهزة متصلة بمركز بيانات رئيسي ومقرة مركز تقنية الاتصالات والمعلومات ومركز معلومات فرعي بكل مركز وجمع الأجهزة متصلة بشبكة إنترنت سلكية من خلال شبكة قوية متصلة بعدد كبير من أجهزة الخوادم ذات القدرة العالية.  والمراكز مجهزة بشكل كامل بكل التجهيزات التقنية ومتطلبات الأمن والسلامة وكاميرات مراقبة. كما أن الأثاث الموحد بجميع المراكز يمثل شكل معماري رائع مما يساعد الطلاب على التواجد في بيئة تعليمية مناسبة.

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جامعه المنصورة رئيس الجامعة الطب

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